Algérie: Législatives/El-Oued - Début du vote dans les bureaux itinérants déployés dans les communes frontalières

El-Oued — Le vote a débuté jeudi matin dans six (6) bureaux itinérants déployés dans trois communes de la wilaya d'El-Oued se trouvant sur la bande frontalière, dans le cadre des législatives du 12 juin 2021.

Les six bureaux sont répartis équitablement (deux bureaux chacune) entre les communes de Douar El-Ma, Ben-Guecha et Taleb-Larbi, avec un électorat de 4.228 inscrits, a indiqué le coordinateur de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Said Benberdi.

"Tous les moyens, humains et matériels, ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cet important rendez-vous électoral", a affirmé M. Benberdi à l'APS, lors du départ de la caravane de bureaux itinérants du siège de la délégation communale de l'ANIE à Douar El-Ma.

Vingt-et-un (21) bureaux itinérants, avec sur leurs listes 12.453 électeurs, sont désignés pour couvrir les régions enclavées dans la wilaya d'El-Oued. Pour six (6) d'entre eux, le vote est réglementairement avancé de 48 heures, onze (11) autres où il l'est de 24 heures et quatre (4) devant se déployer le jour du scrutin, selon les données de l'ANIE.