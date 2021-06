Angola: Le Président angolais invite ses homologues du Congo et de la RDC

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a invité mercredi ses homologues du Congo, Dennis Sassou Nguesso, et de la RDC, Félix Tshisekedi, à participer au Forum de la paix, qui se déroulera au cours de cette année en Angola.

L'envoyée spéciale du Président angolais à Brazzaville, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré à la presse que "la paix se fait par des ponts et des liens solides".

Au terme de l'audience avec le Président Dennis Nguesso, la gouvernante a estimé que le Forum de la paix sera une grande opportunité d'échange d'expériences entre des segments représentatifs des femmes, des jeunes, de la société civile, des religieux et des intellectuels.

Elle a ajouté que de telles initiatives peuvent rapprocher les peuples africains.

A Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), Carolina Cerqueira a été reçue par le Président Félix Tshisekedi.

A l'issue de l'audience, elle a annoncé avoir informé le Président Félix Tshisekedi des préparatifs de cette grande rencontre sur la culture de la paix et a remis une invitation pour que ce pays soit représenté, tant au plus haut niveau qu'au travers des organisations sociales, de femmes, de jeunes et d'artistes.

Elle a souligné qu'il sera possible, ensemble, de réfléchir sur la paix et de créer une plateforme de compréhension et de dialogue entre les peuples à travers le continent africain.

La gouvernante a estimé que la participation au plus haut niveau de la RDC sera d'une grande importance et d'un grand impact, puisque le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi est également le président en exercice de l'Union Africaine (UA), une organisation qui a choisi pour cette année le thème « Art, Culture et Développement ».