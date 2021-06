Congo-Kinshasa: Décodeur kit complet à 1000 FC/Euro 2020 - StarTimes signe une offre spéciale pour les fans africains

L'opérateur leader de la Télévision numérique en Afrique va diffuser tous les matchs de l'Euro 2020 en direct et en HD sur ses plateformes de télévision et de streaming. Avec un décodeur kit complet à 1000 FC seulement, les amoureux du football et du bon jeu peuvent se réjouir de cette offre spéciale signée StarTimes.

Ces matchs seront commentés tant dans les langues internationales dont le Français, l'anglais et le portugais, que dans les langues locales. C'est ce qu'a annoncé Rodrigue Kalombo, Directeur Marketing de StarTimes RDC, lors d'une conférence de presse tenue mercredi 9 juin 2021, à Kinshasa.

En effet, StarTimes propose une large gamme de formules abordables pour garantir que chaque fan africain pourra profiter au maximum de cette grande fête du football. Pour ce faire, les nouveaux abonnés peuvent regarder tous les matchs sur le bouquet BASIQUE à seulement 14000 FC le mois. «Les fans africains devaient payer des sommes importantes pour regarder les grandes compétitions par le passé. Ce n'est pas normal. En Afrique, le football devrait être accessible à tout le monde. C'est ce que StarTimes s'efforce de faire, afin que chaque fan africain de football puisse profiter de l'Euro 2020», remémore Rodrigue Kalombo. Et ce, avant de signaler que l'application de streaming StarTimes ON diffusera également tous 51 matchs en direct et en haute qualité.

Ainsi donc, les abonnés de StarTimes n'auront rien à craindre, d'autant plus que toutes ces options ont été réunies pour les satisfaire davantage, afin de vivre comme il se doit et dans des meilleures conditions, l'Euro 2020 qui débute le 11 juin 2021 à Rome avec le match qui va opposer la Turquie à Italie.

Prenant la parole, le Directeur général de StarTimes, M. Dennis, a attiré l'attention des chaînes de télévision locale qui n'ont pas le droit de retransmettre cette compétition européenne et qui comptent diffuser les matchs, StarTimes a saisi le CSAC pour la protection de ces droits et leur a invité d'intervenir en sanctionnant les récalcitrants.

L'UEFA Euro 2020 marquera les 60 ans du tournoi et ce sera pour la première fois que la compétition va se dérouler dans 12 pays et villes hôtes avec un total de 51 matchs entre le mois de Juin et Juillet. Divisés en 6 groupes de tournoi, les deux meilleurs de chaque groupe passeront en huitièmes de finale avec les quatre meilleurs troisièmes.

Pays hôtes

L'Euro 2020 est organisé dans toute l'Europe pour la première fois à l'occasion des 60 ans de la compétition, dans onze villes différentes.

Notamment, à Londres en Angleterre, Saint-Pétersbourg en Russie, Munich en Allemagne, Amsterdam aux Pays-Bas, à Bucarest en Roumanie, mais également à Copenhague au Danemark.