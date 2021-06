Gabon: Gestion des sélections nationales - Willy Conrad Asseko veut réussir son pari

Cinq mois après sa prise de fonction, le président fédéral a déjà plusieurs phases finales à gérer dans son programme. C'est au cours d'un entretien accordé à nos confrères de l'Union que Willy Conrad Asseko, est revenu sur la gestion des différentes sélections nationales qui prendront part à ces campagnes africaines. Il entend parier sur cela pour remettre le Gabon sur les rails du basketball continental.

Déjà les Panthèresses sont en préparation depuis quelques semaines avec les techniciens, et ce dans le cadre d'une bulle sanitaire stricte. Elles préparent actuellement les éliminatoires de l'Afrobasket féminin, et leur regroupement constituent l'une des premières phases de remise en forme pour leur permettre d'être au point d'ici juillet 2021. Longtemps durant, la sélection féminine disposait des individualités fortes comme Géraldine Robert, qui aujourd'hui est à la retraite, et veut désormais miser sur un collectif fort avec de jeunes joueuses.

En ce qui concerne les sélections U16 féminine et masculine qui prendront part elles-aussi à des campagnes africaines dans les prochains mois, Willy Conrad Asseko veut donner la chance aux joueurs locaux de cette catégorie où le Gabon n'a plus participé depuis de longues années. Et pour que ces différentes sélections des jeunes censées prendre les rênes des équipes fanions, un travail minutieux a été confié à la Direction Technique Nationale qui se chargera de mettre sur pied une identité de jeu propre au joueur gabonais et adaptée à sa morphologie, pour redynamiser la sélection A.

L'équipe nationale justement qui ne compte pas beaucoup de joueurs dabs ses rangs évoluant à l'étranger va être l'un des chantiers les plus importants du président fédéral. Avec Chris Silva, qui est actuellement en NBA, les Panthères ne disposent pas d'un effectif capable de rivaliser pour le moment avec les autres équipes de la sous-région. D'où la mise en place d'un travail de fond depuis la prise de fonction de l'ancien président de la BAC League, avec la réalisation de certains projets présentés lors de sa campagne en décembre dernier, avec la création des « centres techniques dans les provinces, avec une base fédérale. Celle-ci constituera l'ossature des équipes nationales, notamment dans les catégories de jeunes. Nous avons appuyé la création de la Ligue de la Nyanga qui est désormais opérationnelle et le basket-ball se jouera désormais dans les neuf provinces du Gabon. Il y a naturellement des actions de restructuration interne qui ont été menées au sein de la Fégébab ».