Gabon: Situation épidémiologique du mercredi 9 juin 2021

Nous avons enregistré 45 nouveaux cas positifs sur 6 014 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.7%, 36 personnes hospitalisées dont 16 en réanimation pour détresse respiratoire, 303 nouvelles guérisons et 02 nouveaux décès à Libreville (1) et à Lambaréné (1).

La répartition des nouvelles contaminations est comme suit :

- Estuaire : 18 nouveaux cas positifs sur 5 329 prélèvements à Libreville, soit un total de 17 101 cas confirmés ;- Haut Ogooué : 04 nouveaux cas positifs sur 31 prélèvements à Franceville, soit un total de 2 848 cas confirmés ;- Moyen Ogooué : 04 nouveaux cas positifs sur 60 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 1 132 cas confirmés ;- Ngounié : 00 nouveau cas positif sur 07 prélèvements à Mandji, soit un total de 199 cas confirmés ;- Nyanga : 00 nouveau cas positif sur 21 prélèvements à Tchibanga, soit un total de 219 cas confirmés ;- Ogooué Ivindo : 00 nouveau cas positif sur 37 prélèvements à Makokou, soit un total de 167 cas confirmés ;- Ogooué Lolo : 03 nouveaux cas positifs sur 94 prélèvements à Lastourville, soit un total de 330 cas confirmés ;

Ogooué maritime : 14 nouveaux cas positifs sur 409 prélèvements à Port Gentil, soit un total de 2 444 cas confirmés ;- Woleu Ntem : 02 nouveaux cas positifs sur 26 prélèvements à Bitam, soit un total de 233 cas confirmés.

Au total, sur les 833 128 tests réalisés, nous avons enregistré 24 696 cas positifs, dont 1 057 cas actifs, 23 483 guérisons et 156 décès.

Respectons les gestes barrières pour nous protéger contre la COVID-19.

Porter un masque dans les lieux et espaces publics ;- Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ;- Respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre) ;- En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;- Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;- Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »