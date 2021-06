Gabon: Covid-19 - Sputnik V enfin arrivé !

Le Gabon a réceptionné un nouveau vaccin le 9 juin 2021. Il s'agit du Sputnik V de la Russie. C'est un lot de 10.000 doses qui vient s'ajouter aux doses de Sinopharm disponible dans le pays depuis mars dernier.

Le partenaire russe a doté le Gabon de 10.000 doses du vaccin Sputnik V. Elles ont été acheminées à l'Office pharmaceutique national (OPN) pour la conservation à -20C°. Un complément d'information sur ce vaccin et le démarrage de son utilisation sera communiqué dans les tous prochains jours par le Comité national de vaccination. Le ministre de la Santé a révélé que les deux vaccins choisis par le Gabon ont le même niveau d'efficacité.

La tendance baissière observée depuis plusieurs semaines a permis l'allègement des mesures restrictives qui entourent la Covid 19. Et pourtant, le virus circule toujours, on est loin de la fin de la pandémie. Le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong a une fois de plus invité la population à se faire vacciner. « Le virus continue à circuler activement dans la communauté. C'est pourquoi, il est nécessaire de se faire vacciner, car se vacciner, c'est se protéger, protéger ceux qu'on aime et c'est aussi retrouver la liberté » a t'il souligné lors de sa conférence de presse du 9 juin 2021.

La population adhère de plus en plus à la vaccination. Plus de 23.000 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin chinois Sinopharm.