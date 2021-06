Congo-Brazzaville: Football - Début ce vendredi de l'Euro 2020

Le Portugal, vainqueur de la dernière édition en France en 2016, remettra son titre en jeu à l'occasion de la 16e édition décalée en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. Une compétition qui se jouera du 11 juin au 11 juillet dans les circonstances très particulières.

C'est pour la première fois de son histoire que la Coupe d'Europe des nations (Euro) ne sera pas organisée par un ou deux pays. Pour célébrer le soixantième anniversaire de la première édition du tournoi organisée en1960, l'Euro se disputera aux quatre coins d'Europe, soit dans 11 villes de 11 pays, notamment dans les stades Wembley de Londres (Angleterre), Allianz Arena de Munich (Allemagne), Olympique de Rome (Italie), Olympique de Bakou (Azerbaïdjan), stade de Saint Petersbourg (Russie), Johan Cruyff Arena d' Amsterdam (Pays-Bas), Puskas Arena de Budapest (Hongrie), Arena nationala de Bucarest (Roumanie), Hampden Park de Glasgow (Ecosse), Parken de Copenhague (Danemark) et estadio de la Cartuja de Seville (Espagne). Seules les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley à Londres.

La compétition mettra aux prises vingt quatre nations placées dans six poules de quatre. Le groupe A est composé de l'Italie, la Suisse, la Turquie et les Pays de Galles. La Belgique dans le groupe B a pour adversaires le Danemark, la Finlande et la Russie. Le groupe C regroupe l'Autriche, les Pays-Bas, la Macedoine du Nord et l'Ukraine. La Croatie affrontera respectivement la République tchèque, l'Angleterre et l'Ecosse dans le groupe D. La Pologne partage le groupe E avec la Slovaquie, l'Espagne et la Suède. Le groupe F, l'un des plus relevé de la compétition mettra aux prises deux championnes du monde, notamment la France championne du monde 2018 et l'Allemagne (championne en 2014) plus le tenant du titre le Portugal accompagnés par la Hongrie.

Les matches de la première journée

Lors de la première journée, la Turquie affronte ce vendredi l'Italie. Le 12 juin, le Pays de Galles croisera la Suisse avant Danemark-Finlande puis la Belgique sera aux prises à la Russie. Le 13 juin, l'Angleterre affronte la Croatie, l'Autriche recevra la Macédoine du Nord puis les Pays-Bas joueront contre l'Ukraine. Le 14 juin, l'Ecosse affronte la République tchèque, la Pologne va se mesurer avec la Slovaquie avant Espagne-Suède. Le 15 juin, la Hongrie joue contre le Portugal et l'Allemagne recevra la France.

Pendant le déroulement du tournoi, il y a des matches qui retiendront l'attention. Allemagne-France était l'affiche de la dernière demi-finale de l'Euro remportée par la France. Portugal-France est la remake de la dernière finale remportée par le Portugal mais surtout Portugal-Allemagne sans oublier Angleterre-Croatie, Turquie-Italie et Espagne-Pologne...

Les joueurs attendus

Les grandes nations du football et les favoris de l'Euro 2021 s'appuieront sur l'un ou plusieurs de leurs superstars pour tirer leur épingle de jeu. Le Portugal qui défend son titre est emmené par son capitaine Cristiano Ronaldo qui affole des compteurs. Le joueur de la Juventus est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football avec plus de 760 buts marqués dans sa carrière. Le Portugal comptera aussi sur sa pépite Joao Felix, le récent champion d'Espagne avec l'Atletico de Madrid.

La France a aussi du répondant. Elle possède de nombreux talents exceptionnels avec Kylian Mbappé, trois fois meilleur buteur de la Ligue 1 ainsi que Karim Benzema, 2e meilleur buteur de la Liga après Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ngolo Kanté ou encore Paul Pogba...

Pour prétendre soulever sa première compétition majeure, la Belgique peut compter sur Kevin De Brune, meilleur joueur de Manchester City cette saison sans oublier Eden Hazard ou encore Thibaut Courtois. L'Angleterre s'appuiera sur un Harry Kane, meilleur buteur de la Premier League et meilleur passeur. La Pologne, malgré le forfait de Milik, comptera sur Robert Lewandowski qui a amélioré le record de Gerd Muller en inscrivant 41 buts en Bundesliga, le championnat allemand. Le Pays de Galles et la Croatie se remettront respectivement à Gareth Bale et Luka Modric pour aller le plus loin possible dans la compétition... Georginio Wijnaldum, Matthijs de Ligt et Memphis Depay sont des joueurs à surveiller du côté des Pays-Bas.

Les absents de la compétition

En raison des blessures, d'autres stars attendues ne disputeront pas l'Euro. C'est le cas du Suèdois Zlatan Ibrahimovic, de l'Allemand Ter Stegen, du Polonais Arkadiusz Milik (blessure au genou), du Neerlandais Virgil van Dijk (rupture du ligament croisée) de l'Espagnol Sergio Ramos (tendinite), de l'Anglais Trent Alexander Arnold (blessure à la cuisse)...

Le palmarès de la compétition

En soixante ans d'existence, seuls dix pays ont déjà soulevé le trophée. L'Allemagne (1972, 1980, 1996) et l'Espagne (1964, 2008 et 2012) sont les plus titrées avec trois Euro chacune, suivie de la France (1984 et 2000). L'Italie (1968), les Pays-Bas (1988), le Danemark (1992), l'URSS (1960), la Tchecoslovaquie (1976) et la Grèce (2004) comptent chacun un trophée .