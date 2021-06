Mali: Les nouvelles autorités appelées au respect et la mise en œuvre de l'Accord d'Alger

Bamako — La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) a appelé, mercredi, les nouvelles autorités maliennes de transition au respect et la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger.

La Cédéao a lancé cet appel à l'issue d'une mission de deux jours entreprise à Bamako, par son médiateur dans la crise malienne et ancien président nigérian Goodluck Jonathan. "La mission a félicité le Président de Transition pour sa prestation de serment et l'a encouragé à conduire la transition en conformité avec les promesses et engagements énoncés dans son discours d'investiture", a indiqué un communiqué publié par la mission du médiateur de la Cédéao sur le site de l'organisation.

Tout en les invitant "à décliner de façon précise les actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour réussir la transition dans les délais", la mission a encouragé les nouvelles autorités maliennes" à renforcer les efforts sécuritaires avec tous les partenaires afin de créer un environnement paisible et apaisé afin que les prochaines élections soient inclusives, transparentes et crédibles", insistant "sur le respect et la mise en œuvre de l'Accord d'Alger".

La mission a réitéré l'engagement de la Cédéao à accompagner le processus de transition au Mali et a invité les autres partenaires à soutenir le Maliens dans cette étape "délicate". Suite aux événements du 24 mai dernier ayant conduit à la démission du président de transition Bah N'Daw et du premier ministre Moctar Ouane, les chefs d'Etat et de gouvernement de la Cédéao ont organisé un sommet extraordinaire sur le Mali, le 30 mai à Accra au Ghana.

A l'issue de ce sommet, plusieurs recommandations ont été annoncées dont la nomination d'un Premier ministre civil et le respect de la période des élections par le nouveau président Assimi Goita.

Ce dernier a prêté serment lundi et a immédiatement confirmé Choguel Maiga au poste de Premier ministre. Celui-ci a promis, mercredi, à la mission de la Cédéao, qu'il formera son gouvernement d'ici dimanche prochain.