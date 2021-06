Maroc: Tournée vers la proximité, Redal mise sur l'innovation et la digitalisation

Rabat — La société délégataire des services de distribution d'électricité, d'eau potable et d'assainissement liquide à Rabat, Salé et Skhirat-Témara, Redal, a développé des solutions innovantes et digitales dédiées à ses clients, dans le cadre de sa stratégie fondée sur la proximité.

Dans l'optique de s'aligner sur la transformation digitale du Royaume à l'horizon 2025, la société Redal a en effet mis en place plusieurs applications et e-services destinés à améliorer ses prestations.

Faisant de la relation client l'un des éléments clés de sa stratégie, et face à des clients de plus en plus connectés et consommateurs de services digitaux, la société délégataire propose différents services digitaux, en agence et à distance, à même de lancer des projets phares qui contribueront à réinventer l'expérience client.

"La stratégie marketing de Redal est fondée sur l'innovation et la conception de services digitaux qui répondent aux attentes du client et qui lui permettent de réaliser ses démarches à distance sans avoir à se déplacer", a indiqué la responsable activité Qualité de service à Redal, Imane Hammouzou.

"Redal a déployé des solutions à distance, notamment la nouvelle application mobile "Redal M3aya", lancée en novembre 2020, qui permet aux clients de suivre chez-eux leur consommation sur une année, consulter et payer leurs factures, envoyer leurs demandes et réclamations par mail et recevoir la réponse par le même canal", a-t-elle déclaré à la MAP, ajoutant que "Redal M3aya" est disponible sur le Play store et l'App store.

Mme Hammouzou a par la même occasion présenté la nouvelle prestation "E-facture", un service gratuit, pratique et écologique permettant aux clients de recevoir leurs factures sur mail au lieu du papier et de les consulter et les télécharger à tout moment, précisant que 60% des factures ont été payées hors agence en mars dernier.

"Le paiement de factures est rendu facile et souple avec la possibilité de paiement à travers les solutions sites web, les applications et les GAB de banques, en plus des établissements de paiement ou encore le Bureau d'Ordre digital pour déposer en ligne tout courrier et joindre des copies scannées sans se déplacer", a-t-elle relevé.

"Nous sommes conscients que l'innovation et la digitalisation constituent des leviers d'action importants pour délivrer à nos clients une expérience réussie et assurer une relation client de qualité", a-t-elle affirmé.

En agence et pour les clients qui souhaitent une expérience différente, Redal met en place des outils de selfcare, donnant aux clients la possibilité de s'informer via des outils disponibles en agence et, ainsi, d'éviter toute attente.

L'un des exemples de digitalisation de parcours client en agence est la borne de consultation. Celle-ci permet aux clients de s'informer sur leurs comptes, de découvrir les solutions alternatives de paiement et de participer à une enquête pour évaluer la qualité de service rendu en agence.

Au-delà des outils de selfcare proposés aux clients, Redal continue de développer sa qualité de service en accompagnant ses chargés de clientèle et tout son personnel front office pour développer leurs compétences comportementales et relationnelles à travers un parcours de formation qualité de service. Ce parcours commence par un diagnostic comportemental personnalisé pour définir les parcours de formation à réaliser et se termine par une labellisation des collaborateurs ayant réussi leur formation.

Par ailleurs et pour accompagner ses projets sur le terrain en temps réel, Redal a continué sa stratégie digitale en développant des solutions efficaces en la matière.

Mohamed Amine Ennour, responsable du guichet unique, a souligné dans une déclaration similaire que l'un des plus grands projets portant sur la digitalisation du parcours client est le projet de plateforme numérique "e-Branchement".

"Ce projet consiste en la digitalisation du processus tout entier de branchement en eau, en électricité et en assainissement, depuis le dépôt du dossier jusqu'à l'établissement effectif du branchement", a-t-il précisé, ajoutant que cette plateforme numérique répondra à tout type de clients désirant se brancher au réseau de Redal, qu'il s'agisse des particuliers, promoteurs, administrations ou entreprises.

Cette solution innovante permettra de simplifier les démarches de branchement aux clients et réduire les délais de traitement de leurs demandes. Le client, a poursuivi M. Ennour, pourra déposer à distance sa demande de branchement, suivre en temps réel son état d'avancement et, ainsi, limiter les déplacements récurrents en agence.