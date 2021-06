Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 148 milliards de FCFA de la capitalisation des obligations

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 147,893 milliards FCFA de la capitalisation des obligations au terme de la séance de cotation de ce jeudi 10 juin 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 6677,035 milliards de FCFA contre 6529,142 milliards de FCFA la veille.

Quant à celle du marché des actions, elle s'est située à 4778,861 milliards de FCFA contre 4764,049 de milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 14, 812 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est établie à 492,341 millions de FCFA contre 1,603 milliard de FCFA la veille.

Du côté des indices, on note une progression. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,16% à 131,81points contre 131,60 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,31% à 158,79 points contre 158,30 points à la fin de la séance de cotation du 9 juin 2021.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : Servair Abidjan (plus 7,25% à 1.110 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 670 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,09% à 755 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 280 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,26% à 1.345 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 400 FCFA), Société ivoirienne de banque (moins 2,94% à 3.300 FCFA), Total Sénégal (moins 2,74% à 1.600 FCFA), Compagnie ivoirienne d'électricité (moins 2,58% à 1.700 FCFA) et Sucrivoire (moins 1,36% à 1.085 FCFA).