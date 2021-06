Algérie: Législatives - Appel à la participation de la femme dans tous les domaines

Alger — Un appel à la participation "active et efficace" de la femme algérienne dans la vie culturelle, sociale et politique a été lancé jeudi par des universitaires, artistes et représentantes de la société civile, en prévision du prochain rendez-vous électoral.

Organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette rencontre a été inaugurée par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda et le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Reda Tir, autour du thème "Choix et parcours de femmes algériennes dans la citoyenneté, la culture et la vie politique".

Les intervenantes ont également insisté sur l'importance de saisir cette "occasion d'opérer un réel changement" que représente ce scrutin, en insistant sur le "devoir" pour la femme, de devenir un "acteur effectif de ce changement" par une participation massive.

De leur côté, des représentantes d'associations culturelles des villes d'Alger, Boumerdes ou encore Blida ont exposé le "rôle de la société dans la sensibilisation et la mobilisation des citoyens" pour prendre part à tous les rendez-vous "importants qui peuvent consolider la stabilité du pays", estimant que la participation à la vie politique est une extension de l'implication dans le mouvement associatif.

Cette rencontre a été animée par des universitaires, des représentantes de la société civile et des artistes dont l'actrice Aida Kechoude qui a également évoqué le rôle de l'artiste dans la sensibilisation à ce genre d'évènements.

Plus de vingt-quatre millions d'électrices et électeurs sont appelés aux urnes samedi 12 juin pour élire leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour les cinq prochaine années, après une campagne électorale marquée par les appels à une forte participation à cette échéance "décisive" pour la stabilité du pays et la relance dynamique du développement socio-économique.