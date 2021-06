Cote d'Ivoire: Inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères ont inauguré aujourd'hui l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme AILCT à Jacqueville à une soixantaine de kilomètres de Abidjan.

C'est la première partie du projet qui a été livré mais le site est opérationnel e peut tourner à plein régime. On y fera de la formation, de la stratégie et des entraînements. Une académie créée à l'initiative de la France et de la Côte d'Ivoire. Une décision prise par Emmanuel Macron et Allassane Ouattara après les attentats de Grand Bassam le 13 mars 2016.

Inauguration très solennelle, musique militaire, honneurs et au nom de la tradition une libation d'un notable du coin Le site s'étend sur plus de 1 000 hectares et c'est la première partie du chantier qui a été livré. Il a coûté 15 milliards, pour la phase 2 il en faut 25 milliards, selon le ministre ivoirien de la Défense.

L'académie ressemble à un campus anti-terroriste pour acteurs de la lutte anti-terroriste.

Le ministre français Jean-Yves Le Drian évoque sa vocation et son sens : « Notre responsabilité est de combattre cet ennemi commun dont les actions au Sahel nous concerne directement. L'AICLT est à la fois une école interministérielle des cadres, un centre d'entraînement et d'aguerrissement des unités d'intervention et un institut de recherche stratégique »

Le Premier ministre ivoirien, Pascal Achi, a ensuite prononcé un discours musclé aux accents guerriers « Nous ne cèderons jamais. Il nous faudra faire corps, il nous faudra faire front. Ce sera ici à Jacqueville, le rôle de l'académie internationale ».

Tous les orateurs ont rendu hommage à feu Hamed Bakayoko qui a posé la première pierre.

Le dernier attentat qui a endeuillé le Burkina Faso a été évoqué plusieurs fois avec colère et émotion, Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'il s'y rend ce vendredi 11 juin.