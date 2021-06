Afrique: Elim. CAN 2022 - Le TAS déboute le Bénin, la Sierra Leone ne sera pas disqualifiée

La Sierra Leone ne sera pas disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2022. Ainsi en a décidé le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a statué sur le dossier ce jeudi.

L'instance avait été saisie par le Bénin qui lui demandait d'exclure la Sierra Leone des éliminatoires de la CAN 2022 et de prononcer sa défaite par forfait 3-0 suite aux incidents qui se sont déroulés en terre sierra leonaise à l'occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une demande à laquelle le TAS n'a pas accédé.

Tout en confirmant la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de reporter le match au 14 juin 2021, le TAS a rejeté la demande du Bénin de déclarer la Sierra Leone forfait pour le match et exclue des éliminatoires de la CAN 2021.

L'instance rejette également la demande du pays des Ecureuils de déclarer que le match est perdu par forfait 0-3 par la Sierra Leone.

Par ailleurs, le TAS renvoie à la CAF toute décision au sujet d'éventuelles sanctions contre la Sierra Leone.

Pour rappel, le 30 mars 2021, la Sierra Leone accueillait le Bénin dans un match capital pour les deux pays et comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. A leur départ du Bénin, les joueurs béninois ont subi des tests Covid-19, qui se sont révélés tous négatifs. En arrivant à l'aéroport de Freetown/Sierra Leone, aucun test Covid-19 n'a été organisé, contrairement à ce qui était prévu par le protocole sanitaire de la CAF. Ce n'est qu'une fois arrivés à leur hôtel que les joueurs béninois se sont faits tester. Cinq joueurs ont été déclarés positifs et ont appris les résultats en arrivant au stade, soit moins de 2h avant le début du match.

Finalement, la CAF a ordonné le report du match. La Fédération de football de la Sierra Leone a fait appel de cette décision, demandant que le match soit perdu par forfait par le Bénin. Mais cet appel a été rejeté par le Jury d'appel de la CAF.