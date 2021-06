Algérie: Le Conseil présidentiel libyen salue l'expérience de l'Algérie en matière de réconciliation nationale

Alger — Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi, a salué jeudi l'expérience de l'Algérie en termes de réconciliation nationale, relevant que l'expérience algérienne en la matière était la plus proche de la Libye pour faire aboutir le dossier de la réconciliation nationale.

Dans une déclaration à l'APS en marge de sa visite à la Mosquée d'Alger à la fin de sa visite officielle de deux jours en Algérie, M. Abdullah Al-Lafi a fait savoir que la rencontre du conseil présidentiel avec le Président de la République était "positive" et une discussion fraternelle entre les frères Algériens et Libyens, ajoutant que cette visite s'inscrit dans le cadre des visites des pays du voisinage pour la concertation sur la sécurité et la stabilité en Libye et que le Président Abdelmadjid Tebboune "nous a assuré du soutien de l'Algérie à la Libye".

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait reçu, mercredi, les vice-présidents du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Lafi et Moussa Al-Koni.

"Le Président Tebboune nous a affirmé l'appui de l'Algérie à la Libye en termes de stabilité ainsi que son soutien au dialogue entre belligérants politiques en vue de la réalisation de la sécurité et de la stabilité en Libye, ainsi que la réussite de la réconciliation nationale", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que le traitement par l'Algérie du dossier relatif à la réconciliation nationale, son succès en la matière en sus de son rapprochement de la Libye au plan social, rendent l'expérience algérienne plus proche de la Libye dans l'objectif de faire aboutir la réconciliation nationale.

En ce qui concerne les relations économiques entre l'Algérie et la Libye, M. Abdullah Al-Lafi a déclaré que le processus économique est important, il y a eu un forum d'hommes d'affaires, dans les prochains jours, et une visite du Premier ministre du Gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, qui a été couronnée de succès, notant que l'ouverture du poste frontalier de Deb Deb facilite grandement le passage des marchandises, biens et services.

En réponse à une question sur la conférence Berlin 2 le 23 juin de ce mois, M. Abdullah Al-Lafi a déclaré que toute rencontre évaluera ce qui a été accompli à ce stade, et nous sommes très attachés au succès de la conférence, car ses résultats seront très importants pour la suite du reste de la scène pour préparer les prochaines élections à la fin de l'année en cours.

Enfin, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Président Abdelmadjid Tebboune, au gouvernement et au peuple algérien, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, réitérant que les rencontres ont été importantes et positives.