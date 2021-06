Maroc: Huawei contribue à la résilience stratégique du Maroc face à la pandémie de Covid-19

Casablanca — Huawei Maroc a été conscient, depuis le début de la crise sanitaire, que la résilience du Royaume se fera, entre autres, par une bonne gestion de l'augmentation du trafic internet.

"Avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Maroc le 20 mars 2020, le Maroc s'est retrouvé du jour au lendemain face à une migration d'une bonne partie des activités vers internet", a relevé le groupe dans un communiqué.

Ainsi, "Comprendre la résilience stratégique du Maroc face à la pandémie de la Covid-19", est le thème d'une visioconférence organisée, récemment, à Casablanca et qui s'est distinguée par la participation d'éminents intervenants, notamment, Chakib Achour, directeur Marketing et Stratégies de Huawei technologies au Maroc, poursuit la même source.

Pour Huawei Maroc, cette résilience face aux conséquences de la crise sanitaire s'est développée sous forme d'un exercice de recherche permanente de nouvelles solutions et applications basées sur de nouveaux algorithmes de l'intelligence artificielle et qui ont permis le maintien de la qualité du réseau.

Dans cette même perspective, cette résilience a été également possible grâce aux solutions trouvées pour répondre aux besoins spécifiques et urgents de plusieurs secteurs.

Ainsi, Huawei Maroc a mis en place des solutions de visioconférence au département du Chef du gouvernement pour permettre la tenue en visioconférence des réunions hebdomadaires du Conseil de gouvernement.

Huawei a été, aussi, à l'écoute du département de la Santé en mettant en place une innovation basée sur l'intelligence artificielle comme assistant au diagnostic de Covid-19 au sein du CHU Ibn Rochd de Casablanca ainsi que la mise en place des solutions de télémédecine.

Selon Chakib Achour, le nombre des utilisateurs d'internet au Maroc, pendant la période de confinement, a été multiplié par dix.

"Au Maroc nous avons fait face à une augmentation de l'usage du réseau d'un peu plus de 30%, ce qui n'était pas facile à gérer. Il fallait travailler au quotidien avec les opérateurs télécommunication. Il fallait également imaginer des solutions innovantes", précise le directeur Marketing et Stratégies de Huawei Technologies au Maroc, cité dans le communiqué.

En parallèle, Huawei a continué de développer le programme "Huawei ICT Academy 2.0", une initiative qui entend assurer la formation de 2 millions de professionnels des technologies de l'information et de la communication (TIC) et démocratiser les compétences numériques au cours des cinq prochaines années par le biais d'une collaboration avec 1500 universités internationales. Ainsi, au Maroc et grâce à ce programme plus de 50000 talents digitaux ont été formés dans les TIC et les technologies de pointe.

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial.

Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d'un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

Huawei s'est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d'emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD.