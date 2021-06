Afrique: CAN séniors dames de handball - Qui pour détrôner l'Angola ?

Le coup d'envoi de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été donné, le 8 juin, en présence des autorités camerounaises et des dirigeants de la Confédération africaine de handball. Au terme de dix jours de confrontation, l'Afrique va connaitre sa nouvelle reine de la discipline.

Jusqu'au 18 juin, les pays africain sont appelés à livrer des âpres rencontres sportives pour tenter de terminer sur le podium de la CAN séniors dames qui fait office de la 3e édition du Challenge Edith-Lucie-Bongo. Ils sont au total onze pays, logés dans trois groupes qui participent à la plus grande compétition africaine du handball féminin.

A l'exception de quelques pays, tous sont des véritables habitués de la CAN. Il s'agit du Cameroun (Pays hote), l'Angola (tenant du titre), la République du Congo, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Tunisie, la Guinée, Madagascar, le Nigeria, le Kenya et le Cap- Vert.

Est-ce que l'indéboulonnable Angola fera encore sa loi à la fin de cette compétition comme il est habitué à s'imposer lors des dernières éditions ? Treize fois champions d'Afrique, l'équipe féminine de l'Angola de handball est à la quête de sa quatorzième consécration. L'Angola survole, en effet, le handball africain depuis deux décennies, un succès qu'il cherche à conserver. Apres avoir fait école auprès de la République du Congo, les Angolaises ne cessent de surprendre. Elles ont commencé par remporter l'édition de 1989, en Algérie puis terminer deuxième deux ans après et revenir au sommet lors de l'édition 1994. En 1996, à cause des problèmes internes, l'Angola est terminé 3e. Ce classement a été sûrement mal digéré puisqu'à partir de la prochaine édition (1998) jusqu'à nos jours, l'Angola règne presque sans partage sur le trône du handball féminin africain, sauf l'édition 2014 qui a été remporté par la Tunisie.

La Tunisie fait partie des nations à craindre dans cette compétition. Vainqueur des premières et deuxièmes éditions (1974 et 1976), les Tunisiennes n'ont vraiment pas du tout quitté le podium car elles ont été deuxièmes en 1981, en 2006, 2010, 2012 puis championne en 2014 et deuxième à nouveau en 2016. Le déclin de la Tunisie a sans nul doute débuté en 1979 lorsque le Congo a pris le relai de la première place.

Parmi les meilleurs pays africain au classement général du handball féminin, le Congo a fait le beau temps de ce sport autour de la décennie 1980-1990. Le Congo de l'actuel capitaine Magalie Bazekene n'a pas encore dit son dernier mot et n'est pas prêt à abdiquer. « Nous sommes prêtes, Nous ne partons pas au Cameroun en victime résignée mais pour jouer et montrer de quoi nous sommes capables. Que le peuple congolais nous accompagne d'une manière ou d'une autre », a indiqué Magalie Bazekene lors d'une séance d'entraînement à Brazzaville.

Les propos de la capitaine corroborent avec ceux de l'une des joueuses de la diaspora, Leisie Ngavouka qui croit au dynamisme et l'engagement de l'équipe congolaise pour réaliser un bel parcours dans cette compétition. A l'époque, les Diables rouges du Congo ont suscité de l'admiration grâce à leurs exploits. Les Congolaises qui ne faisaient pas cadeau comptent dans leur gibecière quatre trophées de CAN (1979, 1981, 1983 et 1985. Elles ont été finalistes quatre fois (1976, 1992, 1998 et 2000) puis ont occupé la troisième place à deux reprises (2006 et 2008).

Le Nigeria ne compte qu'un seul trophée, celui de 1991 remporté face à l'Angola, en terre égyptienne. Ce sacre est la conséquence de ses efforts antérieurs du fait qu'il était 3 e en 1981 puis 2e l'édition suivante. Le Cameroun, la RDC, la Guinée, le Cap- Vert, Madagascar, le Sénégal et le Kenya sont toujours à la quête de leur consécration. Si le Cameroun a perdu la finale à trois reprises (1979, 1987 et 2006), il compte sur l'édition 2021, organisée à domicile pour atteindre son but. Vice-champion en titre, le Sénégal se présente dans cette compétition avec un statut unique. Il est actuellement le pays qui a été 2e lors de la première édition en 1974 et est jusqu'à présent, 2e de la dernière édition (2018). Ainsi, 2021 est-elle l'année de l'accomplissement pour le Sénégal ?

La RDC a, pour sa part, joué la finale de 2014. Bien avant, elle s'est placée 3e en 2012 avant de terminer encore 3e à Brazzaville en 2018. Pour leur part, Madagascar, le Cap- Vert, le Kenya et la Guinée n'ont pas encore goûté aux délices du podium. Aucun de ces pays n'a occupé même la 3e place, depuis la première édition de cette compétition qui regroupe les meilleures nations africaine du handball dans la catégorie des séniors dames.