Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Dauphin Noir dans le doute, L'Shi Sport relégué...

L'AS Dauphin Noir ne semble plus vraiment avoir son destin en main au sujet de son maintien après sa défaite face à Sa Majesté Sanga Balende à Kinshasa en match de la 30e journée du championnat national de football. Mais pour sa première saison dans la cour des grands du football congolais, Blessing FC assure plus que jamais son maintien, avec un total de 39 points glanés grâce à une dernière victoire.

Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Chembo Nkonde, accorde une dérogation à la Ligue nationale de football (Linafoot) afin d'organiser les dernières rencontres de la 26e édition du championnat national de football. La Ligue a donc jusqu'au 15 juin pour parachever la saison 2020-2021. Et dans le lot de derniers matchs de la saison, l'on note la victoire, le 9 juin au stade des Martyrs à Kinshasa, de Sa Majesté Sanga Balende devant Dauphin Noir de Goma, contraint de jouer ses matchs à domicile dans la capitale, à cause de l'éruption volcanique de Nyiragongo.

Deux buts à un, a été le score de cette partie comptant pour la 30e journée. Puskas Kirenge a ouvert la marque pour les Montagnards de Goma au premier quart d'heure de la partie. Mais Badibake Pongo a égalisé avant mi-temps. Et Samuel Foura a marqué le deuxième but à l'heure de jeu. Au classement, Sanga Balende revient à la 5e place avec 47 points, devant le Daring Club Motema Pembe (DCMP) qui compte 46 points. Cette défaite plonge Dauphin Noir dans l'incertitude quant à son maintien en Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Le club est 13e avec 29 points en 29 matchs livrés, à trois points de la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi (26 points), et aussi le Racing Club de Kinshasa (RCK), deux clubs en lutte pour le maintien.

Alors que Dauphin Noir se retrouve dans le doute, le FC Blessing de Kolwezi est assuré de son maintien pour sa toute première dans l'élite du football national. Les Bénis de Lualaba ont battu les Kamikazes de Lubumbashi Sport (L'Shi Sport), le même mercredi au stade Dominique Diur de Kolwezi, par un but à zéro. Kiakongo Kingu a marqué l'unique but de la partie à la 45+2e minute, sur penalty. Blessing FC finit la saison à la 7e position, avec 39 points. C'est au contraire la relégation sans équivoque pour Lubumbashi Sport, lanterne rouge du championnat avec 19 points en 28 matchs disputés. Le club évoluera la saison prochaine en Ligue 2.