Congo-Brazzaville: Le bilan de la saison des Congolais de la diaspora en Ligue 2

Satisfactions, promesses d'avenir ou déceptions, la saison des Diables rouges de Ligue 2 s'est achevée fin mai. En voici le bilan.

Dylan Saint-Louis, 26 ans, attaquant excentré, droitier

Honneur au champion, Dylan Saint-Louis, acteur important du titre de Troyes, avec 5 buts et 4 passes décisives. Titularisé à 28 reprises (remplacé 24 fois, entré 10 fois) en Ligue 2, ménagé lors de l'élimination de l'Estac en Coupe de France, est le seul joueur de l'effectif à avoir participé aux 38 journées de L2.

L'ancien Parisien a animé les ailes troyennes, la gauche surtout, la droite parfois, quel que soit le schéma mis en place par Laurent Batlles : 4-3-3, 3-1-4-2, 3-4-3 ou 3-5-2.

Impliqué dans le travail défensif pour fermer son couloir, le natif de Gonesse a été remplacé à 24 reprises, ne jouant que six matches dans leur intégralité (temps de jeu 2 332 minutes, soit une moyenne de 61 minutes de jeu par match).

Sous contrat jusqu'en 2023, il devrait découvrir à nouveau une Ligue 1 qu'il avait goûtée du bout des lèvres lors de la saison 2016-2017 (84 minutes de jeu face à Montpellier, avec un but à la clé).

Finalement, la seule ombre au tableau est son absence systématique en sélection depuis novembre 2011. Espérons que l'arrivée de Paul Put permettra à Saint-Louis de s'épanouir enfin chez les Diables rouges, où il ne compte aucun match référence en 6 sélections.

Eden Massouema, 23 ans, milieu défensif, droitier

Encore sous contrat pour un an, Eden Massouema sort d'une saison totalement blanche : aucune minute en équipe pro et en réserve pour le milieu de terrain de 23 ans. Totalement disparu des radars, le natif de Villepinte semble indésirable à l'Estac.

Celui qui avait posé avec le maillot du Congo avant de tourner le dos aux Diables rouges n'a plus livré de saison pleine depuis l'exercice 2018-2019 (24 matches de Ligue 2 avec Valenciennes).

Chris-Vianney Goteni, 23 ans, défenseur central, gaucher

A Grenoble, quatrième de Ligue 2, Chris-Vianney Goteni n'a pas réussi à s'imposer en équipe première, avec une seule convocation et sans aucune minute de jeu. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il devra p changer d'air pour gagner du temps de jeu. Dans le cadre d'un prêt ?

Mons Bassouamina, 23 ans, attaquant, droitier

Du côté de Nancy, 8e, l'histoire se termine tristement pour Mons Bassouamina : l'attaquant de 23 ans n'a jamais figuré dans le groupe en Ligue 2 et ne totalise que 15 petites minutes en Coupe de France.

En fin de contrat en juin, le natif de Gonesse ne signera pas un deuxième contrat pro dans son club formateur. Son avenir s'écrit donc loin de la Lorraine. Intéressé par la sélection congolaise, il devra d'abord aller gagner un statut dans un club de bon niveau.

Warren Bondo, 17 ans, milieu relayeur, droitier

Plus jeune joueur à avoir signé pro à l'AS Nancy, à l'âge de 15 ans, Warren Bondo a intégré l'équipe première durant l'été 2020. Et a goûté à la Ligue 2 cette saison avec une première apparition, le 24 novembre, et ponctuée d'un carton rouge à la 87e. S'en sont suivis 12 autres rencontres, dont 4 titularisations et 1 but marqué lors du nul face à Chambly.

Natif d'Evry, d'une mère congolaise et d'un père Rd-congolais, Warren Bondo a été formé à Bretigny-sur-Orge. Passé par les sélections de France U16 et U18, il a été dans le viseur du PSG, mais l'ASNL n'a pas voulu le lâcher. A lui de confirmer, lors de la saison à venir, toutes les attentes placées en lui.

Morgan Poaty, 23 ans, latéral, gaucher

Au placard pendant de longs mois, Morgan Poaty retrouve une place de titulaire le 5 janvier après le départ du Portugais Rebocho. L'ancien Montpelliérain enchaîne cinq titularisations, avec 1 passe décisive contre Châteauroux, puis, en concurrence avec Logan Ndenbe.

A nouveau poussé sur le banc, puis en tribunes, en fin de saison, il ne totalise que 10 rencontres, dont 8 titularisations. A un an de la fin de son contrat, la porte semble grande ouverte.

Difficile de croire, avec son statut précaire en club, qu'il ait refusé de rejoindre les Diables rouges, en mars et pour le stage de juin en Turquie. Et pourtant...

Fernand Mayembo, 25 ans, défenseur central, droitier

Etrange saison pour « Féfé », qui a démarré le championnat en quatrième position dans la hiérarchie des défenseurs centraux du HAC. Mais l'international congolais a gagné sa place, au sein d'un Havre décevant pour finalement boucler la saison la plus pleine de sa carrière avec 33 matches (32 titularisations) contre 18 et 11 matches de L2 lors de ses deux saisons précédentes en Normandie.

Souverain dans les airs, solide dans les duels, l'ancien Chamois niortais était la pierre angulaire de la défense normande du Havre. Blessé au genou depuis sa sortie face au Sénégal le 26 mars, il a fini la saison au courage, diminué par sa blessure.

A un an de la fin de son contrat, il serait étonnant qu'il reste en Normandie, où le projet sportif est décevant depuis son arrivée en 2018 en provenance de Grenoble.

Nolan Mbemba, 26 ans, milieu, droitier

Arrivé au Havre, en juillet 2020, avec l'étiquette « joueur de Ligue 1 », l'ancien Lillois n'a pas totalement convaincu les suiveurs et le staff havrais. Son bilan final est passable : 23 matches, 13 titularisations, 1 but, 2 cartons rouges.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, il devra faire mieux la saison prochaine s'il reste au HAC.

En sélection, il a été convoqué pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Il a pu ainsi découvrir le pays de son père, mais n'était pas qualifié pour des raisons administratives. Le natif d'Amiens devait participer au stage d'Antalya, mais serait blessé.

Bevic Moussiti-Oko, 26 ans, avant-centre, droitier

Malgré l'anonyme classement de l'AC Ajaccio, 13e, Bevic Moussiti-Oko a probablement bouclé la plus belle saison de sa carrière. Après trois premiers mois difficiles, collectivement et individuellement, le généreux attaquant de pointe, toujours prêt au combat et au duel, a sonné la révolte au cœur de l'hiver avec quatre buts et 1 passe décisive entre le 12 décembre et le 16 janvier.

Il finira l'exercice avec 8 buts, 2 passes décisives en 34 matches (27 comme titulaire) et une présence énorme. Poison pour les défenses, il a passé un cap et pourrait être courtisé cet été, alors qu'il est lié jusqu'en 2023 avec l'ACA.

Régulièrement boudé par Valdo, il a été logiquement rappelé en mars. Associé à un Bifouma à court de forme, il n'a pas pu donner sa pleine mesure lors du naufrage de Bissau. A revoir, toutefois.

Randi Goteni, 26 ans, milieu défensif, droitier

Malgré son contrôle positif au Covid-19, début septembre, Randi Goteni tire son épingle du jeu lors de la première partie de saison de l'US Dunkerque : 11 apparitions (4 titularisations, 415 minutes de jeu pour un bilan de 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites). A la trêve, les promus sont 15e, avec 21 points (6 défaites, 1 nul et 1 victoire lors des matches joués sans l'ancien Troyen).

Puis, il disparaît de l'effectif, avec seulement 4 participations en 2021 (1 titularisation, 111 minutes de jeu). Les Nordistes se classent finalement à la 16e place, avec quelques frayeurs en fin de saison, avec 43 points.

En fin de contrat, le solide milieu défensif a déjà trouvé un point de chute : il vient de s'engager pour un an, plus une saison en option, en faveur de Laval (N1).

En sélection, il n'a pas pu honorer sa convocation pour le match Congo-Gambie de novembre, pour raisons médicales. En mars, il. Convoqué à Antalya pour le premier stage sous les ordres de Paul Put, il va devoir séduire le technicien belge.

Prince Oniangué, 32 ans, milieu défensif, droitier

Capitaine à seulement deux reprises en Ligue 2, Prince Oniangué n'en a pas moins été l'un des artisans du maintien arraché à la dernière journée par le SM Caen. Alors que son club formateur était aux portes du National 1, l'ancien capitaine des Diables rouges a fédéré les énergies et mené le groupe de 18 jeunes éléments vers l'heureux dénouement (victoire 2-1 contre Clermont et une 16e place arrachée à Niort au goal-average).

Buteur ce soir-là, le milieu international totalise 33 matches joués, 31 comme titulaire, pour 2 buts. Régulièrement aligné au milieu, il a aussi retrouvé son poste de formation : défenseur central. Un positionnement où il a été très précieux et auquel il pourrait durer encore quelques années.

Il semble en tout cas motivé à l'idée de rester pour débuter le nouveau cycle du club sous la houlette du président Olivier Pickeu, qu'il a connu au SCO lors de son passage en 2009-2010 et du nouvel entraîneur, et ancien Angevin, Michel Moulin.

Plusieurs fois convoqués, Oniangué n'a pas fait son retour en sélection. Son passage sur Talent d'Afrique en mars 2021 avait été remarqué.

Alexis Beka Beka, 20 ans, milieu défensif, droitier

Au sein de la jeunesse caennaise qui s'est révélée dans la lutte pour le maintien, Alexis Beka Beka est l'un des éléments les plus prometteurs. Le natif de Paris, après une blessure à la cuisse, a progressivement grapillé du temps de jeu en Ligue 2, dans l'entrejeu.

Intéressant dans l'entrejeu, où son activité à la récupération et sa qualité de relance sont remarquées, il réalise un intérim de qualité au poste de défenseur droit dans la défense à trois.

Positif au Covid-19 en avril, il totalise 25 matches de L2, 18 comme titulaire, pour 1 but et 1546 minutes, et deux apparitions en Coupe de France, dont une prestation solide en défense lors de la courte défaite face au PSG.

Sous contrat jusqu'en 2023, Beka Beka représente l'avenir du club normand. Au Congo aussi ?

Jason Ngouabi Lougagui, 18 ans, défenseur axial, droitier

Arrivé à 12 ans au club, le natif des Yvelines a intégré le groupe pro en début de saison, devenant le 3e défenseur central dans la hiérarchie. Mais, comme tous les joueurs de National 2 et 3, par l'arrêt des compétitions amateures en octobre 2020, le longiligne (1m97) défenseur, né en région parisienne, a été coupé dans son élan : son temps de jeu reste alors bloqué à 3 matches de N2 et 2 apparitions en L2, dont une titularisation douloureuse défaite 0-3 face à Niort avec une prestation délicate du Franco-Congolais.

Sous contrat jusqu'en 2023, Jason Ngouabi Lougagui est régulièrement convoqué chez les jeunes des équipes de France.

Bryan Passi, 23 ans, défenseur axial, droitier

Quel dénouement pour le natif de Marseille et ses co-équipiers de Niort, qui ont sauvé leur peau de chamois lors du barrage retour face à Villefranche (victoire 0-2, après un revers à l'aller 1-3).

Victime d'une rupture totale des tendons externe du genou droit, le défenseur de 23 ans a été éloigné des terrains entre septembre et novembre. Ensuite, en dehors d'une blessure à la cuisse lors du 15 au 22 décembre (9e, 16e et 17e journées), l'ancien Montpelliérain a disputé 28 matches, dont 27 comme titulaire.

Membre du staff niortais depuis octobre 2020, l'ancien sélectionneur Sébastien Migné témoigne : « C'est un joueur rigoureux et très pro, avec une grosse densité dans le jeu aérien. Il ferait du bien à la sélection congolaise ».

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Marseillais de naissance aura à cœur de réaliser une saison pleine, enfin débarrassé des pépins physiques, la saison prochaine. A Niort ou ailleurs...

Prince Ibara, 25 ans, avant-centre, droitier

Borduré en début de saison au Beerschot Wilrijk, l'avant-centre congolais a d'abord été prêté à Neftchi. Ibara ne parvient pas à s'imposer dans le championnat d'Azerbaïdjan (1 but en 7 apparitions, 248 minutes de jeu). Notons tout de même que son passage raté lui permet toutefois d'être sacré champion d'Azerbaïdjan, puisque Neftchi a doublé Qarabag sur le fil.

En janvier, l'ancienne gâchette de l'USMA a trouvé un point de chute à Châteauroux. Relégable depuis la 14e journée, La Berrichonne n'a pas réussi à se sauver, mais Ibara a tiré son épingle du jeu au niveau comptable (3 buts en 13 participations, 12 comme titulaire, 971 minutes), sans vraiment briller dans le jeu.

En sélection, il a été l'homme du match à Brazzaville face à Eswatini avec un but et une passe décisive. En mars, il est grillé par le sélectionneur qui le titularise face au Sénégal moins de 24 heures après son atterrissage, puis le laisse sur le banc à Bissau.