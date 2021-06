Ile Maurice: Notre programmation et notre casting pour ce Budget Day

Ne ratez rien de l'exercice budgétaire, cet après-midi, grâce au plateau spécial de l'express-Business Magazine en LIVE sur lexpress.mu et sur la page Facebook L'express-Maurice. Diffusée du Central Desk de l'express, l'émission se déclinera en trois parties.

Pour le «before» dès 15 h 30, qui expliquera les enjeux et les fondamentaux économiques et sociaux, Axcel Chenney reçoit Gerald Lincoln, Country Managing Partner de E&Y ; Roshi Bhadain, ancien ministre des Services financiers ; Amit Bakhirta, spécialiste en investissement et CEO de Anneau ; Nalini Burn, chercheuse et conférencière en économie ; et Richard Lebon, rédacteur en chef de Business Magazine.

À 17 heures, place au Budget Speech du ministre des Finances, et vers 18 h 45, Eric Ng, économiste et consultant de l'express, rejoindra le plateau pour le debrief des grands axes et des grandes mesures.