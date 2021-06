Ile Maurice: Conseil des ministres / Santé - pas de dengue à Maurice

La MSB Act sera amendée

Des propositions seront envoyées au bureau de l'Attorney General pour amender la Mauritius Standards Bureau (MSB) Act car, non seulement certaines provisions de la loi existante sont dépassées mais des enquêtes techniques doivent aussi être menées dans l'évaluation de la conformité. Une autre raison est de venir avec des dispositions pour de nouvelles activités, telles que «l'évaluation de la conformité» et «l'inspection». Dans un autre registre, la MSB a signé un Memorandum of Understanding (MOU) avec le Tanzania Bureau of Standards de la République de Tanzanie et le Instituto Nacional de Normalizaçᾶo e Qualidade du Mozambique. L'objectif est de promouvoir et de faciliter le commerce bilatéral à travers l'élimination de barrières techniques au commerce. Il couvrira notamment la coopération dans la normalisation et l'assurance de qualité.

Certificat d'e-commerce: Un investissement de Rs 20 millions pour être éligible

Pour obtenir un certificat de commerce électronique, il faut se plier à certaines conditions. Le ministère des Finances va promulguer de nouveaux règlements dans ce sens. Ainsi pour être éligible, une entreprise doit investir au moins 20 millions en capital, y compris le matériel, les logiciels et la logistique. Elle doit aussi avoir un personnel qualifié de 20 employés, y compris deux à la direction, entre autres. Une entreprise détentrice d'une licence de Global Business sera également éligible pour demander un certificat de commerce électronique.

Tourisme: Remboursement de la taxe sur la formation

Le surplus de paiement des employeurs de la taxe sur la formation sera remboursé. En effet, les employeurs du secteur du tourisme ont payé leur cotisation de formation au taux de 1 %, au lieu de 0,5 %, pour la période d'avril 2020 à juin 2020.

Exportation de câbles en cuivre

Des amendements à la Consumer Protection Regulations 2019 seront effectués afin d'autoriser exceptionnellement l'exportation de cuivre légalement commercialisé et acquis. Les déchets de câbles en cuivre sont normalement transformés en lingots ou en produits finis avant l'exportation. Cependant, une petite quantité de ces déchets de câbles en cuivre ne peut être traitée localement en raison du manque de main-d'œuvre, d'expertise et d'équipement. Ils constituent une perte de revenus pour les ferrailleurs et exportateurs de métaux.

Trois projets acceptés par l'Union européenne

La mise en place d'un tribunal pour enfants, les amendements à apporter à la loi sur la protection contre la violence domestique et la mise en place du service d'aide aux enfants victimes/témoins et du programme Guardian Ad Litem. Ces trois projets se feront dans le cadre de l'assistance technique et de l'échange d'informations acceptés par l'Union européenne.

Santé: Pas de dengue à Maurice

Au 31 mai 2021, le ministère de la Santé n'a enregistré aucun cas de dengue dans l'île. Des mesures de contrôle sont toujours entrepris pour diminuer la population de moustiques appelé Aedes Albopictus, grâce aux larvicides. Le Communicable Diseases Control Unit du ministère assure un contrôle régulier de larvicides et la fumigation dans les régions de l'île. En cas de cas positif de dengue, un protocole a déjà été mis en place.

St Brandon: Aucune fuite d'huile

L'échouement du FV Sea Master sur les récifs de l'île Albatross à St-Brandon n'a provoqué aucune fuite d'huile. Un avis d'enlèvement d'épave a été publié conformément à l'article 140 de la Merchant Shipping Act.

Nominations et reconstitution

Devendre Kumar Heerah a été nommé président du Radiation Safety and Nuclear Security Board. Le Council of Registered Professional Engineers de Maurice a été reconstitué pour la période 2021-2023. Autre reconstitution : celle de l'ICT Advisory Council avec Kritanand Bundhoo à la présidence et du conseil d'administration du Mauritius Tamil Cultural Centre Trust avec le Dr Adi Sankara Peruman, OSK, comme président.