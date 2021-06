Congo-Brazzaville: Grève dans les hôpitaux publics - Le ministre de la Santé rassure les syndicalistes de son accompagnement

Dans l'objectif de trouver des solutions aux revendications des professionnels de santé actuellement en grève dans les hôpitaux publics, le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a présidé le 9 juin, une séance de travail avec la délégation du Syndicat national des professionnels de la santé (Synaps).

La séance de travail a permis au ministre de la Santé publique de s'enquérir des informations et comprendre les motivations réelles du mouvement de grève qui vient d'être déclenché dans les différents hôpitaux publics à Kinshasa.

Accordant une oreille attentive aux revendications de professionnels de la santé portées par la délégation du Synaps, le Dr Mbungani a rassuré les syndicalistes de son accompagnent en vue de trouver une solution durable à leur cahier des charges. « J'ai lu et j'ai entendu les différents rapports, concernant vos revendications. Nous allons ensemble dégager les pistes de solution. La recherche de toute solution commence par le dialogue. J'avais voulu vous écouter personnellement et partager avec vous ma vision afin de résoudre vos différentes revendications.

Oui ! Vos revendications sont de haute facture et d'intérêt commun», s'est -il exprimé. Il a, par ailleurs, souligné que toutes les revendications des syndicalistes sont prises en compte et seront soumises au chef du gouvernement qui va convoquer incessamment une réunion avec les ministères chargés des Finances et du Budget. Et ce, en attendant, que cette question soit profondément débattue au prochain conseil des ministres.

Toutefois, le patron de la santé a fait savoir à ses hôtes que le moment est mal choisi pour déclencher ce mouvement de débrayage parce que le pays vit la troisième vague de covid-19. Il a appelé les professionnels de santé à faire preuve de sens de patriotisme élevé pour sauver des vies. « Avec la troisième vague de covid-19 qui secoue le pays et surtout la situation humanitaire à Goma, nous pensons que le moment n'est pas favorable pour abandonner seuls nos populations, nos frères et sœurs, nos enfants malades sur les lits des hôpitaux. Il est de notre devoir de répondre urgemment à vos droits », a-t-il insisté.

Les revendications de Synaps

Dans leur cahier des charge, les syndicalistes réclament, entre autres, l'alignement de non primés et la réduction d'écart par rapport à leur rémunération ainsi que les primes des professionnels de santé (médecins, infirmiers et personnels paramédicaux... ). A l'issue de cette séance de travail avec le ministre de la Santé publique, le président national du Synaps, Jean -Fidèle Boyoo, s'est exprimé en ces termes : « Nous sommes contents du message du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

Concrètement, on a compris que la solution directe à nos préoccupations implique et dépend surtout du ministère des Finances. Parce qu'il s'agit d'une question financière. Donc, c'est de la compétence des ministres des Finances et du Budget», Et d'ajouter : «Nous n'attendons que notre ministre de tutelle présente nos problèmes au gouvernement et, en même temps, nous l'accompagneront dans l'organisation d'un cadre de concertation. Mais nous n'allons pas encore demander à la base de désactiver la grève jusqu'à ce qu'on verra le bout du tunnel».

Pour le Synaps, l'effet de maintenir la grève constitue aussi une manière d'accompagner le ministre de la Sante publique, Hygiène et Prévention pour réussir sa mission. « Nous sommes d'accord avec l'excellence Dr Mbugani qui a été chargé de défendre notre cause devant le gouvernement de la République», a renchéri le président du Synaps. Il faut rappeler que cette problématique des listes de personnels de santé non alignés a été posée depuis l'année dernière, à l'époque du gouvernement Ilunkamba.

Son exécution a connu un retard à la suite de la situation de covid-19, a expliqué le Synaps, en confirmant que les listes sont déjà au niveau de la direction de la paie depuis 2020. « Nous croyons aux tractations pour que le problème soit vite résolu, cette fois-ci. Nous sommes très satisfaits par rapport à l'assurance du ministre de la Santé qui a décidé de nous accompagner jusqu'à ce que le gouvernement prenne une décision politique», a conclu Jean-Fidèle, chef de la délégation syndicale des professionnels de Santé.