Sénégal: Construction du pont de Foundiougne - Une étape décisive avec la jonction des deux rives

FATICK- Un pas de géant a été franchi, dimanche 6 juin, dans le projet du pont de Foundiougne. En effet, les deux rives de Ndakhonga et la commune de Foundiougne sont désormais reliées par le pont. Les techniciens de l'entreprise chinoise Gie Cgwic Henan Chine ont poussé un ouf de soulagement après la pose des dernières travées (poutres).

« C'est un grand jour pour nous avec cette jonction des deux rives, car comme vous le savez, les travaux ont connu un ralentissement à cause de la pandémie de la Covid-19 du fait que beaucoup de nos ingénieurs peinaient à revenir au Sénégal après quelques semaines de congés en Chine. Donc, nous avons gagné la partie la plus difficile des travaux avec le coulage de 31 poteaux en plus de deux supports de part et d'autre et 128 travées », a confié le Chef du projet de l'entreprise chinoise, Chen Xuren. Il reste désormais les travaux annexes : le dallage en béton bitume, les voies d'accès, le giratoire, etc.

À côté du pont, les travaux du terminal d'hydrocarbures sont aussi en bonne voie et l'entreprise d'exécution est dans la dernière ligne droite ; ce qui permettra de décongestionner le port de Dakar.