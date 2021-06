Sénégal: Les ressources budgétaires projetées à 12 978,05 milliards sur la période 2022-2024

Sur la période 2022-2024, les ressources de l'Etat du Sénégal sont projetées à 12 978,05 milliards de francs Cfa et les charges budgétaires à 14 825,7 milliards de francs Cfa. Les données sont révélées par le ministère en charge des finances et du budget à travers le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep).

Les ressources de l'Etat du Sénégal connaîtront une hausse de 1 338,7 milliards FCfa en valeur absolue, soit 11,5% en valeur relative par rapport au Dpbep précédent tandis que les charges augmenteront de 1 217,3 milliards FCfa en valeur absolue et de 9% en valeur relative comparativement au Dpbep 2021-2023.

Sur la période triennale 2022-2024, les investissements sont prévus à 6 610,47 milliards de francs Cfa. Comparé à la période précédente, le volume des investissements enregistre une hausse de 20%.

Concernant la répartition, l'axe 1 du Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) à savoir la « transformation structurelle de l'économie et croissance » concentre plus de la moitié des investissements programmés sur la période avec 59% pour un montant de 3 900 milliards de francs Cfa,

A en croire le document, l'axe 2 « capital humain, protection sociale et développement durable » englobe 30% des investissements publics sur la période avec une enveloppe de 1 983 milliards FCFA et l'axe 3 « gouvernance, institutions, paix et sécurité » reçoit 11% des prévisions d'investissement représentant 727 milliards FCFA.