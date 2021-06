Afrique: Sommet du G7 du 11 au 13 juin à Londres - La CEA liste les attentes de l'Afrique

Les dirigeants du G7, groupe dont font partie le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis, doivent se réunir pour un sommet de trois jours à Londres du 11 au 13 Juin 2021. Selon la Commission économique pour l'Afrique (Cea) des Nations Unies, leurs discussions porteront principalement sur les questions liées à la reprise du Covid-19, au changement climatique et au commerce.

Le G7 tient un Sommet du 11 au 13 juin prochain à Londres au Royaume Uni. En prélude à cet événement, la secrétaire exécutive de la Cea a fait part des trois points qui reflètent les attentes de l'Afrique vis-à-vis des dirigeants du G7.

Vera Songwe a fait écho de la nécessité d'une « feuille de route historique pour les vaccins où le G7 arrête de thésauriser, commence à partager le financement, les doses et la capacité de fabrication nécessaires pour assurer l'accès aux vaccins ».

Cela, ajoute-t-elle, signifierait «un milliard de doses données au plus tôt et deux milliards données d'ici la fin de l'année ; l'accélérateur ACT et la facilitation africaine de vaccins entièrement financés, et la technologie partagée afin que nous puissions fabriquer des vaccins, des thérapies et des diagnostics localement».

Son deuxième point concerne le besoin urgent d'un accord historique de financement et de coordination de la relance verte, tirant parti des droits de tirage spéciaux du Fmi et des bilans de la Banque mondiale, respectant l'engagement de 100 milliards de dollars en matière de financement climatique et doublant les engagements individuels de financement climatique des pays du G7.

Le troisième point du responsable de l'ONU était un interrogatoire sur les réductions de l'aide du G7, qui ont touché de manière disproportionnée les nations africaines (réduite des deux tiers), les femmes (réduites de 80 à 90 %) et les agences du système des Nations Unies comme l'ONUSIDA. , UNFPA ONU Femmes.

« Son message comprenait un appel au Premier ministre britannique à « écouter la conscience au sein de son propre parti conservateur et à travers la nation britannique au cœur généreux, et de tenir l'engagement qu'il a pris envers l'Afrique », rapporte le communiqué de la Cea.

Le document précise enfin que le message a été délivré au nom de Mme Songwe par Nita Deerpalsing, directrice de la communication de la Cea, lors d'un point de presse organisé par ONE Campaign le 10 juin 2021 avec l'ancien premier ministre britannique, Gordon Brown, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Dr John N. Nkengasong, directeur exécutif du plaidoyer, de la campagne et des politiques pour Save the Children Fund, Kirsty McNeill et le joueur de rugby anglais Maro Itoje.