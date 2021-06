Cote d'Ivoire: Coopération économique Afrique-Turquie - Le Forum sur l'investissement en Afrique s'ouvre ce 11 juin à Istanbul

Un millier d'entreprises africaines dont près d'une centaine d'ivoiriennes exerçant dans divers secteurs prennent part, du 11 au 14 juin, en Turquie, à un forum sur l'investissement qui leur permettra de renforcer la coopération avec leurs homologues turques.

La grande ville d'Istanbul abrite dès ce 11 juin, à l'hôtel Pullman Convention Center, la première édition étendue à l'Afrique du Forum africain sur l'investissement en Turquie promu sous son sigle anglo-saxon Iaft 2021 (Invest africa forum in Turkey, Ndlr).

Cette rencontre qui se tient jusqu'au 14 juin est une initiative du groupe Atik, qui est une organisation patronale regroupant 20 000 entreprises turques, en collaboration avec la Chambre internationale pour le conseil et la promotion (Cicp) et des partenaires clés tels que Perform Group Turquie et le gouvernement turc qui devrait y être représenté au plus haut niveau.

« Ce forum qui est à sa première édition, se veut une plateforme stratégique de rencontre et d'échange pour la promotion intégrée de l'investissement en Afrique. Elle traduit la volonté du secteur privé turc mais également des décideurs publics de l'Etat de Turquie de soutenir les entreprises africaines en apportant des financements, mais surtout leur expérience et leur l'expertise à celles-ci. Un peu plus de 900 entreprises africaines ont été enregistrées. Nous nous félicitons de cette participation significative à ce forum », indique Sally Nadège Koné, la coordonnatrice Afrique d'Atik et vice-présidente de la Cicp et d'Atik, par ailleurs promotrice du forum sur le continent.

72 entreprises ivoiriennes présentes

Iaft 2021, explique-t-elle, vise à rassembler la crème des acteurs privés et publics turcs, africains et internationaux susceptibles d'impacter directement et/ou indirectement le développement des investissements dans les pays africains en vue de renforcer et formaliser le cadre de leur coopération.

Le forum a un caractère hybride (en présentiel et par visioconférence) et multisectoriel, allant de l'aéronautique à l'artisanat en passant par les Btp, l'agriculture et les énergies, et verra, outre les entreprises du secteur privé, la participation d'acteurs publics, de la société civile et de grandes organisations régionales et internationales de coopération multilatérale.

Ce sont au total 72 entreprises ivoiriennes sur les 900 entreprises africaines enregistrées qui y prennent part. Toutes ces entreprises africaines auront l'occasion à travers des rencontres B to B d'échanger avec leurs homologues turques. On parle d'environ 1500 entreprises turques participantes.

Le programme des quatre jours que durera le forum, s'articulera autour de trois grands axes. Le forum s'ouvrira le matin par une conférence inaugurale sur l'investissement. Ensuite suivra la série des rencontres B to B qui constituent l'axe principal du forum.

Différents panels thématiques seront aussi animés par des experts et spécialistes de renom avant la foire aux projets qui clôturera le forum. Toutes les rencontres B to B ont bien été arrangées au préalable de sorte qu'elles puissent être le plus efficace possible et portent les fruits escomptés, fait noter Sally Nadège Koné.