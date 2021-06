Cote d'Ivoire: Action citoyenne - Le groupe scolaire Cocody Sud réhabilité à hauteur de 100 millions de FCfa

La cour du Groupe scolaire Cocody Sud situé derrière l'hôtel communal de Cocody, a abrité, le 10 juin, la cérémonie de remise des clés dudit établissement scolaire rénové par la Fondation de la Lonaci. C'est en présence de Sidibé Yacouba, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Cocody, des parents d'élèves et élèves que la remise s'est faite.

Le directeur général adjoint, Abdoulkarim Ouattara, s'est félicité de la remise des clés du Groupe scolaire Cocody Sud, après sa rénovation totale par la Fondation Lonaci. « La Lonaci, à travers sa Fondation, est heureuse d'avoir pu apporter sa modeste contribution au bon déroulement de l'année scolaire ici au Groupe scolaire Cocody Sud. Car, comme nous le savons tous, un environnement agréable est un stimulant fort pour les études, donc un facteur important de réussite », a-t-il souligné. Ajoutant que les travaux ont coûté 99,89 millions de FCfa. Toute la toiture a été rénovée, ainsi que la quasi-totalité des portes et fenêtres, a-t-il mentionné.

Pour lui, à travers cette rénovation, le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, a voulu offrir un cadre agréable et propice à l'éducation des enfants. « Cela va dans la droite ligne de la mission sociale de la Lonaci qui est d'œuvrer au bien-être des populations, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, etc. », a précisé Abdoulkarim Ouattara.

Sidibé Yacouba, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Cocody, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a remercié la Lonaci pour ce geste de haute portée sociale, à travers la rénovation de ce groupe scolaire qui regroupe 483 enfants. Et qui bénéficieront désormais d'un cadre propice à leur encadrement. Asseman Hermann, vice-président du comité de gestion des parents d'élèves du groupe scolaire Cocody Sud, a lui aussi exprimé sa gratitude à la Lonaci et à sa prestigieuse fondation pour le remarquable travail réalisé au sein de leur établissement.

« Depuis sa création en 1964, l'école n'a jamais été réhabilitée jusqu'à ce jour. C'est plus de 50 ans après que le bon Dieu nous a visités par la Fondation de la Lonaci. Cela, nous le devons à une synergie d'actions des parents d'élèves et de la direction de l'école. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir nos enfants et enseignants travailler dans un environnement sain. Merci à la Lonaci pour cet acte citoyen », s'est-il réjoui. Avant de présenter d'autres projets qui restent en suspens. A savoir un terrain omnisports et une bibliothèque multimédia.