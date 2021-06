Cote d'Ivoire: Secteur mangue - Fulgence Kouato élu médiateur de la filière

Il a été choisi le 5 juin par les acteurs lors d'une élection à la Chambre nationale d'agriculture, au Plateau.

La filière mangue s'est dotée le 5 juin, à la Chambre nationale d'agriculture, d'un médiateur en la personne de Dr Fulgence Kouato. Il a été élu par 16 voix contre 6 pour son adversaire, Pr Nafan Diarrassouba, sur 22 représentants des faitières présentes, pour trois ans non renouvelables.

Cette élection intervient quelques semaines après la mise en place d'un cadre de concertation - avec les acteurs de la filière ananas - et d'une Plateforme électronique pour les échanges commerciaux. Le nouvel élu a placé son mandat sous le signe de la concertation et invité les acteurs à l'accompagner durant le mandat qu'ils viennent de lui confier.

Au dire de Dominique Kouamé, coordonnateur adjoint du Parsci, le médiateur est une personne qui doit être de la société civile ou d'une Ong (nationale ou internationale) ou encore un pur technocrate qui va jouer un rôle de conciliation. Cela, afin que chaque maillon trouve son intérêt et tire la filière vers le haut. « Le médiateur ne doit aucunement avoir un intérêt direct ou indirect, financier avec la filière. Il ne doit non plus afficher ses couleurs politiques dans l'exercice de ses fonctions afin d'assurer une certaine neutralité et viabilité du cadre », précise-t-il.

Pour rappel, après le Cadre de concertation des acteurs de la filière mangue de Côte d'Ivoire (Ccafm-Ci) qui s'est concrétisé le 3 avril dernier avec à sa tête le président Yéo Siaka, c'était le tour des acteurs de la filière ananas du 17 au 20 mai, de couronner deux années d'intenses travaux avec leur cadre de concertation avec à leur tête Gervais Jean Marie Kacou.

Désormais, les acteurs sont en phase d'appropriation continue de cet outil. En effet, avec la crise du Covid-19, ils ont compris la nécessité de nouvelles formes d'échange et de commercialisation qui s'imposent, a relevé Gervais Jean Marie Kacou. « Tous les acteurs réunis au sein du cadre pourront mieux organiser la filière et assurer le renforcement du tissu industriel tant désiré pour créer de la richesse et de l'emploi », a-t-il souligné.