Cote d'Ivoire: Projet "Finances publiques, notre affaire à tous" - Bientôt un centre d'assistance et un portail web pour la société civile

Les représentants de plusieurs ministères ont été informés de l'initiative au Crrae-Umoa au Plateau.

La Fondation Konrad Adenauer et l'Ong Action pour la protection des droits de l'homme (Apdh) a rencontré le 4 juin, au Crrae-Umoa, au Plateau, les représentants de plusieurs ministères pour réfléchir à la mise en place d'un centre d'assistance et d'un portail d'information et de formation à l'intention des Organisations de la société civile (Osc).

La création de ces outils intervient dans le cadre du projet "Finances publiques, notre affaire à tous" cofinancé par ladite Fondation et l'Union européenne.

Les échanges ont permis aux participants de comprendre l'importance de l'implication des citoyens et des Organisations de la société civile dans le processus des finances publiques. Des discussions, il ressort également une perception positive de la redevabilité de l'administration publique.

À l'ouverture des travaux, Florian Karner, Représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer et directeur du projet "Finances publiques, notre affaire à tous", a expliqué que le centre d'assistance et le portail viennent en renfort aux efforts du gouvernement pour impliquer les populations dans la gestion de la chose publique.

Il a également indiqué que les échanges interviennent à la suite d'un plaidoyer auprès, notamment des ministères de l'Économie et des Finances; du Budget et du Portefeuille de l'État; de la Communication, des Médias et de la Francophonie; des Transports; de l'Intérieur et de la Sécurité.

Présentant le projet de centre d'assistance et de portail en ligne, Romaric Oligbo, vice-président de l'Apdh, a souligné qu'il s'agira d'un lieu de rencontre et d'échanges pour les Organisations de la société civile, mais également d'archivage, de traitement de l'information afin de la rendre plus accessible à l'ensemble des citoyens.

Pour sa part, Félicité Kramoh, directrice des opérations de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp), a invité les Osc à tirer le meilleur parti de ces outils pour jouer pleinement leur rôle de contrôle de l'action publique.

Pour cela, elle a donné les clés d'une plus grande efficacité des Osc, notamment sortir de l'autocensure, former les populations après avoir bénéficié de formations.