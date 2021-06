Sénégal: Première édition rendez-vous action PME - Les modalités de garantie du Fongip expliquées aux acteurs

L'Administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), Thérèse Faye Diouf,a pris part jeudi à la première édition du « Rendez-vous Action PME » au Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal (Cices).

Cette rencontre présidée par Aminata Assome Diatta, ministre du commerce et des PME, en présence des responsables des structures de Financement et les micros, petites et moyennes entreprises (Mpme), a été l'occasion pour la responsable du Fongip d'exposer sur la procédure d'octroi de garanties aux PME dans la cadre du mécanisme de la relance de l'économie assuré par ladite structure.

En outre, devant un parterre de chefs d'entreprises de PME et de PMI, venus des différentes régions du pays, elle a insisté sur la nécessité de s'informer pour mieux comprendre les modalités d'accompagnement par le Fongip en termes de critères d'éligibilité, de quotité de garantie, mais également des conditions de remboursement, en commun accord avec la banque ou l'institution financière qui alloue le prêt.

Thérèse Faye Diouf a annoncé au ministre du Commerce de l'organisation prochaine d'une campagne de communication pour aider les acteurs à mieux s'imprégner des modalités d'octroi de garantie par le Fongip, surtout les documents à réunir et les critères à remplir.

Elle est également revenue sur le rôle joué par le Fongip dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Social (Pres) initié par le Président Macky Sall pour soutenir notre économie de la crise à Covid-19. Non sans féliciter le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, pour cette belle initiative (Le Rendez-vous Action PME) qui, d'après elle, va permettre de réunir tous les deux mois les chefs d'entreprises des PME, PMI et autres du genre, et les responsables des structures d'appui mises sur pied par Son Excellence le Président Macky Sall, au but de permettre une meilleure collaboration entre les Chefs d'entreprises et les différentes structures d'appuis financiers de l'Etat comme le Fongip, la Der, entre autres.