Burkina Faso: Koulpelogo - Un homme abattu à Comin-Yanga

«Une patrouille militaire est tombée le mercredi 09 juin 2021 vers 15h à Kohogo (Comin-Yanga, Centre-Est), sur un homme juché sur une moto. Interpellé par les soldats, ce dernier aurait refusé d'obtempérer même après plusieurs coups de sommation, préférant prendre la fuite dans la brousse », explique l'AIB.

Touché par les tirs, l'homme aurait rendu l'âme.

Les détonations ont créé une panique au sein de la population qui croyait à une attaque terroriste, selon l'agence. A l'heure actuelle le calme est revenu et les gens reviennent dans leurs habitations.

Comin-Yanga est un département et une commune rurale du Burkina Faso, situé dans la province du Koulpélogo et la région Centre-Est. La région a déjà essuyé des attaques d'hommes armées non identifiés. Le 26 avril 2019, cinq enseignants ont été tués par des assaillants à Maytagou, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Comin-Yanga.

Et dans la nuit du 8 au 9 janvier 2019, le Commissariat de police de Comin-Yanga était la cible d'une attaque d'individus armés non identifiés. «Le commissariat de police a été prise pour cible. La riposte des agents qui étaient sur place ne s'est pas fait attendre. Ils ont réussi à repousser les assaillants. Il n'y a eu aucune victime de part et d'autres», témoignait un habitant de la commune.