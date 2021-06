Cote d'Ivoire: Conseil régional de la Nawá - Alain Richard Donwahi offre des édifices aux populations

Le Président du Conseil Régional de la Nawa, le Ministre Alain-Richard Donwahi, a inauguré le bureau de la chefferie traditionnelle de Gueyo ainsi que la maison des jeunes de Dabouyo, les 8 et 9 juin 2021.

Ces édifices, bâtis grâce au projet à impact rapide des régions (PI2R), initié par le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, constituent, selon le ministre des Eaux et Forêts, des lieux de rassemblement pour les chefs et les jeunes de la Région. « Au-delà des inaugurations, c'est ce que vous allez faire de ces bureaux qui est important », a-t-il affirmé. Aussi, a-t-il appelé les populations de Dabouyo et Gueyo à soutenir le Président de la République qui a mis en place le PI2R, afin de répondre aux besoins des populations.

Se conformant au contexte électoral des élections législatives partielles à Gueyo, Alain-Richard Donwahi a présenté la candidate du RHDP Marie Noëlle Dogui, aux populations. Il a renouvelé sa volonté de la voir représenter les habitants de Gueyo et de Dabouyo à l'Assemblée Nationale. « Le RHDP, c'est un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour travailler pour la Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué. Avant d'inviter tous ceux qui n'ont pas adhéré au parti, à le faire.

Selon le président du conseil régional, le RHDP est à l'œuvre dans la Nawa. Il a pris pour preuve la réhabilitation de la route Gagnoa-Soubré qui met fin au calvaire des populations.

Pour l'équipement des bureaux, le Président du Conseil Régional de la Nawa, a offert des bâches, des chaises, du matériel technique et bureautique ainsi que l'électrification les bâtiments nouvellement inaugurés. Ceux-ci sont composés de bureaux, de salles d'attente et de préaux. Notons que huit bureaux pour les chefferies traditionnelles et sept maisons des jeunes ont été bâties dans toute la Région de la Nawa.