Sénégal: Sandiara - La caisse de dépôts et de consignation cautionne un partenariat public privé - 05 milliards F pour construire des abattoirs et un marché moderne

Cheikh Tidiane Ba, le directeur général de la Caisse de dépôts et de consignation a signé hier à Sandiara, une convention avec Serigne Guèye Diop, ministre conseiller et maire de la commune, portant sur une enveloppe de 5 milliards de francs Cfa pour la construction d'un marché et des abattoirs modernes avec un partenaire du Kosovo.

Ces accords vont générer un million d'emplois directs. Au cours de la cérémonie, le Dg de la Cdc est revenu sur la mission assignée par le gouvernement consistant à accompagner les collectivités territoriales dans la marche vers le développement. Par conséquent, sa venue à Sandiara dans le cadre de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé pour la construction d'un marché et des abattoirs modernes entre dans ce sens.

Selon lui, le processus de la réalisation du marché et des abattoirs moderne va se faire dans la plus grande transparence. Il n'a pas manqué de dire tout le bien vu dans la commune de Sandiara avant de déclarer qu'elle constitue un laboratoire pour toutes les municipalités du pays et devant les inspirer.

Interrogé sur des ambitions et des prétentions politiques locales, le Dg de la Cdc a fait part de manière claire de sa candidature à la mairie de la Médina (Dakar) tout en rappelant que le dernier mot revenait à la coalition Benno Bokk Yakaar souveraine pour cautionner et désigner les candidats aux prochaines élections locales de janvier 2021. Selon le docteur Serigne Guèye Diop maire de Sandiara, la construction d'un marché et des abattoirs modernes entre dans la dynamique de faire de la commune, une ville émergente à travers la mise en œuvre du Plan Sandiara émergent. A l'en croire, les infrastructures à réaliser en collaboration les acteurs locaux, les éleveurs, les commerçants vont comporter un marché aux poissons, un pour les légumes et fruits, et un pour le bétail.

Le partenaire venu du Kosovo a tenu à présenter les plans et maquettes montrant les capacités des centres d'accueil de milliers de bœufs et d'ovins, des bâtiments entièrement couverts comportant des chambres fortes. L'originalité de cette infrastructure moderne est de permettre aux éleveurs voulant vendre leurs bêtes de pouvoir les laisser sur les lieux jusqu'à leur vente. Serigne Guèye Diop a fait visiter au Dg de la Cdc la zone industrielle et le port sec de Sandiara recevant plus de 1000 camions et 3000 containers maliens.