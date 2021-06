Afrique: Vainqueurs de la coupe d'Afrique beach soccer - Les «lions» décorés au titre de chevalier de l'ordre national du lion

Vainqueur pour la 6ème fois de la Coupe d'Afrique de Beach Soccer, les Lions du football de plage ont été honorés hier, jeudi 10 juin par le ministre des Sports Matar Bâ. Comme promis par le président de la République Macky Sall, les membres de l'équipe de Beach Soccer ont reçu chacun, une prime de 10 millions, accompagnée d'une décoration au grade de Chevalier de l'Ordre National du Lion.

Ce jeudi 10 juin, restera à jamais gravé dans la mémoire des sextuple champions d'Afrique de Beach Soccer. Après le sacre du 29 mai à Saly, le sixième fois et la troisième d'affilée et la réception par le président de la République, les joueurs de football de plage ainsi que l'encadrement ont reçu leur récompense de 10 millions chacun en guise de prime promis par le chef de l'Etat Macky Sall lors de la cérémonie qui a eu lieu hier, jeudi 10 juin au cabinet du ministère des Sports. Cette récompense est également accompagnée d'une décoration au titre de Chevalier de l'Ordre National du Lion.

Satisfait de leurs parcours, le ministre des sports Matar Ba a encore félicité les Lions en les encouragent à aller de l'avant lors de la coupe du monde de Beach Soccer qui aura lieu en Russie. «Ce sont des médailles que le président a décidé de décorer ces vaillants Lions au chevalier national de l'ordre du Lion et donner aux membres du staff technique une enveloppe de 10 millions. C'est le moment aussi de rappeler la mission que le président leur a demandé d'accomplir, c'est d'aller en Russie et de se qualifier en finale et dès qu'ils seront en finale le président sera làbas pour les soutenir.

Cette source de motivation, ils l'ont bien compris», a-t-il déclaré avant de rendre un vibrant hommage au ménager général des Lions, Ibrahima Ndiaye Chita, qui est le précurseur de ce sport de plage au Sénégal. «C'était une occasion aussi de revenir sur le doyen Chita qui a été le précurseur du Beach Soccer. Je sais aujourd'hui qu'il est très fier de voir une disciple, qu'il a protégé qu'il a encadré , aujourd'hui en tant que manager général. Les résultats commencent à suivre et c'est une satisfaction pour le Ministre de sports que je suis et l'ensemble des Sénégalais», conclu le Matar Ba.

IBRAHIMA NDIAYE CHITAMANAGER GÉNÉRAL DE L'ÉQUIPE NATIONALE DE BEACH SOCCER : «Mettre tout ce qu'il faut pour au moins gagner la Coupe du monde»

Le ménager général des Lions, Ibrahima Ndiaye Chita n'a pas caché son émotion après l'hommage qui lui a été rendu et les distinctions que l'équipe nationale de Beach Soccer a reçu hier, jeudi 10 juin au ministère des Sports suite à leur 6ème trophée en Coupe d'Afrique. «C'est un moment inoubliable pour moi particulièrement. C'est l'émotion. Je ne pensais pas au début que je me retrouverai ici vraiment en train de recevoir une médaille de cette valeur. A travers cette médaille, je remercie le Ministre des Sports et à travers celui-ci le président de la République, Macky Sall. Ça vraiment c'est un motif de satisfaction particulièrement pour les joueurs qui vont aller en coupe du monde.

Je crois que notre objectif est de dépasser les quarts de finale et on a les éléments qu'il faut. Vraiment, les dispositions ont été prises pour qu'on soit à la hauteur de l'espérance de tous les Sénégalais et même de tous les Africains en coupe du monde», a-t-il souligné. "On ne pouvait pas réalisé toutes ces performances s'il n'y avait pas une Fédération qui a donné beaucoup d'intérêts à cette discipline particulièrement le président de la fédération qui nous accompagne jusqu'à présent" , ajoute-t-il avant de se projeter vers le prochain Mondial en Russie. "Encore une fois, la balle est dans notre camp. Il n'y a plus rien à prouver en Afrique. Nous sommes au sommet. Maintenant, les gars allons y «Dieum Sa Kanam». On se donne rendez-vous en Russie et Inch Allah, je crois que cette fois on mettra tout ce qu'il faut en notre profit pour au moins gagner la coupe du monde comme le dit l'autre «Yes we Can»