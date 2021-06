Sénégal: 4ème édition des rames fluviales de saint louis - Le sport et la culture fêtés sur les berges de la vieille ville

Ville de tradition du pagaie au plan d'eau propice aux activités nautiques, la ville de Saint-Louis a accueilli du 4 au 6 juin dernier, la 4e édition des Rames fluviales organisées par la Fédération sénégalaise de canoë kayak et d'aviron.

A côté de l'exhibition de la culture de la rame ou encore les courses qui se sont déroulées sur les berges, la particularité de cette édition a été le forum organisé sur la sécurité maritime et qui a permis aux différents acteurs du secteur de la pêche d'esquisser des pistes de solutions.

La culture et le sport ont été fêtés le week-end dernier dans la ville de Saint-Louis avec les "4èmes Rames fluviales" qui se sont tenues du 4 au 6 juin dernier et organisées par la Fédération sénégalaise de canoë Kayak et Aviron. Parrainées par le maire Mansour Faye et Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS et du COJOJ, ces 72 heures sportives ont revêtu un cachet culturel avec l'exhibition des embarcations et pagaies traditionnelles qui ont été exhibées dans leurs divers aspects ce samedi.

Les embarcations ont pris départ sur la station Bou El Moghdad sur le grand bras du fleuve pour rallier le pont Moustapha Malick Gaye sur le petit bras du fleuve. Le tout dans une ambiance folklorique et traditionnelle. Cette édition a été clôturée le dimanche 6 juin par le challenge des athlètes. Cette compétition a consacré la domination des jeunes kayakistes se sont illustrés les différentes courses.

En prélude à ces activités, la grandes innovations des Rames fluviales de cette année a été l'organisation le vendredi 4 juin, du forum populaire axé sur la sécurité maritime. Cette journée a vu l'adhésion des membres de la communauté des pêcheurs, de la direction régionale des pêches et d'experts. "Nous avons une sorte de satisfaction morale par rapport à la reprise de nos activités.

Ces 72 heures sportives et culturelles vont ouvrir à coup sûr de nouvelles perspectives et feront de cette ville le centre du canoë kayak au Sénégal. Il faut rappeler que la ville tricentenaire abrite aujourd'hui le plus grand centre nautique d'entraînement et de développement. Les résultats du forum sur la sécurité maritime ont été satisfaisants et se seront transmis", s'est félicité Ady Fall président de la Fédération sénégalaise de Canoë kayak et d'aviron.