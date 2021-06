Congo-Brazzaville: Football, le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Albanie et en Allemagne

Le bilan de la fin de saison se poursuit avec les joueurs évoluant en Albanie et en Allemagne.

Albanie

Lionel Mayangui Samba, 22 ans, défenseur central, droitier

Peu d'informations sur cet habitué des divisions inférieures. Formé à l'US Créteil, le défenseur central d'1m83 a connu une première partie de saison blanche, jusqu'à son arrivée en Albanie en janvier 2021.

Mais trois semaines après son transfert au Bylis Ballsh (aucun match joué) en 1re division, le natif de Brazzaville est prêté à l'étage inférieur : au Turbina Cërrik, il joue 11 matches et participe au maintien acquis dans les play-down. Sous contrat jusqu'en juin 2022.

Allemagne

Sylver Ganvoula, 24 ans, avant-centre, droitier

Collectivement réussie, avec le titre de champion de Bundesliga 2, cette saison a été compliquée pour Sylver Ganvoula. Elément phare de l'effectif en 2019-2020 (13 buts en 26 titularisations), l'international congolais a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

A la pointe du 4-2-3-1 mis en place par Thomas Reis, Simon Zoller a écrasé la concurrence avec 15 buts, 10 passes décisives et une entente redoutable avec le meneur Robert Zulh (15 buts et 15 assistances).

C'est donc en joueur de complément que Ganvoula a effectué la plupart de ses entrées en jeu : 29 matches et 853 minutes de jeu (contre 2355 la saison dernière) et seulement 5 titularisations.

L'entame de saison avait pourtant été prolifique pour l'ancien joueur du Patronage Saint-Anne : 2 passes décisives lors des deux premières journées, puis 1 but et 1 autre assistance aux 5e et 8e journées avant de s'éteindre et de prendre place sur le banc.

Le 9 mai, il marque sur penalty son deuxième but de la saison, après plus de six mois de disette et le 23 mai, il remporte officiellement le premier titre majeur de sa carrière. Reste désormais à savoir quelle orientation il donnera à son parcours : essayer de gagner sa place en Bundesliga, dans un effectif qui sera probablement renforcé, ou partir ailleurs, alors qu'il lui reste deux ans de contrat.

Avec les Diables rouges, dont il porta le brassard lors des deux matches face à Eswatini, on se souviendra de ce penalty manqué à Brazzaville au match aller. Relégué en tribune face au Sénégal, puis sur le banc, avec une entrée tardive, lors du fiasco à Bissau.

Exaucé Andzouana, 27 ans, attaquant, droitier

Avec 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches (22 comme titulaire), le Brazzavillois a participé au maintien du Sportfreunde Lotte, 15e avec 44 points, en Regionalliga Ouest. Finaliste malheureux en Coupe de Westfalen, compétition régionale dans laquelle il a joué 3 matches (quart, demie et finale).

En fin de contrat le 30 juin.

Floydin Baloki, 30 ans, défenseur central, droitier

La saison a tourné court pour le fils de feu Florent Baloki, engagé en Regionalliga Nord avec son club du SV Atlas. En raison de la crise sanitaire, la compétition s'est arrêtée le 7 octobre, sans reprendre.

Baloki avait alors disputé 6 matches sur 7, tous comme titulaire. Une apparition, en avril, lors de la coupe régionale Nierderschasen (élimination en quart de finale par Meppen).

Aurel Loubongo-Mboungou, 19 ans, ailier, droitier

Passé pro à 17 ans, Aurel Loubongo-Mboungou n'a pas encore disputé de match officiel avec l'équipe première de Sankt Pauli, mais a été vu à l'entraînement des pros en fin de saison. Avec la réserve, il a été coupé dans son élan, puisque la Regionalliga Nord a été interrompue en octobre.

Avant cela, il avait compilé 1 but et 1 passe décisive en 10 matches. Petit (1m73) et explosif, il a été international U18 allemand à trois reprises. Sous contrat jusqu'en juin 2022.

Ruddy M'passi, 31 ans, avant-centre, droit

Sociétaire de l'Herta Wiesbach (5e division), l'ancien Dijonnais a débuté la saison en boulet de canon : 8 buts en 8 matches (8 titularisations). Puis la compétition s'est éteinte à cause du Covid-19. Dommage...

Edmond Loubongo-Mboungou, 22 ans, milieu

Le frère aîné d'Aurel évolue en 6e division, au sein de la réserve du Tura Harksheide.