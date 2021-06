Congo-Brazzaville: Vient de paraître - André Mouhani signe « Le secret de Jésus »

L'essai publié aux éditions LMI (Pointe-Noire) traite de la nouvelle naissance dans l'esprit, à la suite du Christ, avec des explications scientifiques et théologiques.

Sur 156 pages, André Mouhani présente, selon sa compréhension de la vie, à la lumière de la Bible, ce qu'il appelle par « le secret de Jésus ». Un secret qui n'est autre qu'une manière d'être qui impliquerait de vivre selon la dimension spirituelle. La vision de l'auteur s'est forgée suite à une expérience de coma profond, au cours duquel il prie conscience que la réalisation de soi ne se limite pas par la satisfaction des besoins primaires du quotidien, mais cela va au-delà des attentes légitimes du corps et de l'âme.

Dans sa réflexion, l'essayiste épousant le langage anthropologique de l'apôtre Paul, analyse la triplicité de la nature humaine. Pour lui, à la lumière du Nouveau Testament (Hébreux 4, 12 et 1Corinthiens 2, 14-15), l'être humain est constitué ontologiquement : du corps (soma) comme sa partie physique ; de l'âme (psychè), son psychisme ; et de l'esprit (pneuma), le souffle divin et immortel qui définit son identité spirituelle.

Aussi écrit-il : « Si nous pouvons utiliser une métaphore électrique allumée. L'Esprit serait comparable au courant électrique, le corps à l'ampoule et l'âme à tout ce qui est éclairé. La conscience qui se manifeste chez l'être humain serait l'équivalent de la luminosité » (p.44). Tous ces aspects caractéristiques de la personne humaine doivent obéir au primat de l'esprit à travers un vécu en quête de Dieu, et marquée par la bienfaisance. La bonté dans la pensée et dans l'agir nous rapproche de Dieu et favorise l'expression de l'être « créé à l'image et la ressemblance de Dieu » que nous sommes.

La prière est un levier, selon André Mouhani, pour accéder à l'éveil spirituel. Pour ce faire, l'imitation de Jésus est l'itinéraire qui peut aider l'homme à connaître la vérité sur son être profond capable d'entrer en communion avec le Créateur, Dieu dont chacun dépend étroitement même s'il l'ignore. Le livre compte onze chapitres dont : « le temps », « la Conscience », « la nouvelle naissance ou l'éveil spirituel », « la chute de l'homme », « la mort, le purgatoire, le paradis, l'enfer », « la résurrection », « Jésus de Nazareth à Jésus le Christ », « la contemplation et la prière », etc.

De nationalité congolaise et élevé dans la foi chrétienne, André Mouhani a reçu une formation scientifique et suivi des cours et séminaires d'histoire des religions, de psychologie et d'anthropologie en Suisse et en Grande-Bretagne. Il est auteur de plusieurs ouvrages chrétiens, disponibles à la Fnac (Supermarché Casino).