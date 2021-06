Cameroun: Promotion de l'artisanat - La Turquie partage son expérience

Le ministre Achille Bassilekin III et l'ambassadeur Volkan Isikci ont visité mercredi, le Centre international de Yaoundé avec pour objectif final le développement de ce secteur au Cameroun.

La visite du ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Artisanat et de l'Economie sociale (Minpmeesa), Achille Bassilekin III et de l'ambassadeur de Turquie au Cameroun, Volkan Isikci au Centre international de l'artisanat de Yaoundé a duré un peu plus d'une heure. Les deux personnalités s'y sont rendues pour découvrir les produits artisanaux exposés. Un tour dans une dizaine de boutiques a permis d'apprécier positivement des produits issus des filières telles que la maroquinerie, la vannerie, le textile, le bois, la pharmacopée, les cosmétique et autres. Le diplomate a été émerveillé par ces divers objets issus de la diversité culturelle du Cameroun. Volkan Isikci a touché, palpé différents produits. Qu'il s'agisse de vêtements traditionnels et leurs accessoires, objets anciens et décoratifs notamment des sculptures, collection de tableaux, coffres, vases, bijoux et autres meubles.

Pour Achille Bassilekin III, les artisans camerounais devraient profiter de l'opportunité de cette collaboration avec la Turquie. D'après lui, il est aussi question de promouvoir et faire rayonner l'artisanat national. Des actions précises ont donc été retenues à savoir les formations afin de relever le niveau de qualité de l'artisanat national et faire participer les artisans à des manifestations internationales en Turquie. Sans oublier la création d'un centre de production au Ciay pour que les artisans soient soutenus à travers la coopération turque.

Volkan Isikci est allé dans le même sens en indiquant qu'il était bon que les deux pays mettent vraiment en place une collaboration dans ce domaine, question de partager leurs visions et expériences. Il a indiqué que les PME et l'artisanat étaient des secteurs importants pour la dynamisation d'un pays, d'ailleurs la Turquie est passée par là et pourra apporter son expérience.