Cameroun: Distribution des journaux - Retour de la presse internationale

Après une année d'absence, elle revient en kiosques sur l'initiative de deux entreprises.

L'annonce du retour de la presse internationale dans les kiosques de Douala, et au Cameroun de manière générale, a été faite jeudi 27 mai dernier, lors d'un point de presse donné par deux entreprises de distribution, initiatrices de ce retour. Il s'agit de « Esico », spécialisée dans le transport et la distribution du courrier, et de « Mlp », spécialisée dans diffusion de la presse également. Désormais il est possible de retrouver des magazines tels qu'Amina, Gala, Le Point, Afrique Magazine, Jeune Afrique etc. dans certains supermarchés, kiosques à journaux, librairies etc.

Pour les participants à l'échange, notamment libraires et vendeurs, c'est un ouf de soulagement car la demande était de plus en forte de la part des inconditionnels de la presse internationale. Samuel Kamgno, directeur général d'Esico a mis un accent sur les avantages de ce retour. Notamment la promotion de la lecture, l'enrichissement de la culture des lecteurs, l'ouverture à l'international, la mise à niveau de certains cadres et étudiants dans différents domaines - d'où l'accent mis sur des magazines spécialisés. Le Dg a également souligné que l'option abonnement est privilégiée pour permettre aux lecteurs de profiter de l'attractivité des coûts pratiqués avec ce retour. Pour terminer, il a expliqué qu'il est important de lire la presse locale, mais aussi nécessaire de garder une fenêtre ouverte sur le monde.