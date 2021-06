Cameroun: Vincent Aboubakar - Le Camerounais file en Arabie Saoudite

Vincent Aboubakar, s'est engagé avec les Saoudiens d'Al Nassr, ce mardi pour un contrat de 3 ans. Le Camerounais, faisait partie des stars africaines les plus convoitées de ce mercato.

Le buteur camerounais de 29 ans, avait reçu plusieurs propositions, dont celle de son désormais ancien club Besiktas, avec lequel il a inscrit 35 buts en 67 matchs. Le Camerounais a refusé une proposition de près de 2 millions par saison, pour prendre la direction d'Al Nassr où il touchera trois fois plus.

AlNassr has officially signed with the Cameroonian star Vincent Aboubakar 🤩

With a contract that extends to 3 years

We wish him good luck with our stars. 💪

#AboubakarIsYellow 💛 pic.twitter.com/Ju8wsCvgcB

- AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 8, 2021

Le Camerounais retrouvera dans son nouveau club, les internationaux marocains tels que Nordine Amrabat et Abderazak Hamdallah ou encore l'argentin Gonzalo Martinez.

Alfred Yves Zikpi