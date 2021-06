Cote d'Ivoire/Ghana: Les Eléphants sont arrivés au Ghana

Ce vendredi 11 juin 2021, les Eléphants de la Côte d'Ivoire, ont foulé le sol ghanéen. Ils affronteront en match amical, les Black Stars, le samedi 12 juin à 17H GMT.

Tôt ce matin, Franck Késsié et compagnie, sont arrivés sur les terres ghanéennes, pour y disputer un match amical, contre l'équipe nationale du Ghana, demain samedi 12 juin.

En effet, ce sont des joueurs ivoiriens enthousiastes, qui attendaient patiemment le vol qui devait les conduire à Takoradi. Loin de penser au match qui les attend contre le Ghana, on pouvait voir l'atmosphère conviviale et fraternelle se dégager, entre Willy Boly et ses coéquipiers. Ils ont atterri à l'aérodrome de Takoradi aux environs de 9H 30 GMT. Ils rejoindront leur hôtel, avant de prendre la route pour la ville de Cape Coast, où ils disputeront le match amical, face aux Black Stars, ce samedi 12 juin.

Ghana - Côte d'Ivoire, un match plus qu'amical

La rivalité existante entre ces deux nations de football, ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1992, les Eléphants remportaient leur première Coupe d'Afrique, en battant les Ghanéens lors de la séance des tirs au but. En 2015, l'histoire s'est encore répétée où Yaya Touré et ses coéquipiers ont remporté le second trophée continental de la Côte d'Ivoire, face à la génération André Ayew. Mais il n'a pas eu que des défaites pour les Ghanéens, face aux Ivoiriens. Lors de la CAN 1965, le Ghana avait lourdement battu son homologue ivoirien sur le score de 4 buts à 1. Ce match sera donc, pris très au sérieux par les deux nations.

Que le meilleur gagne !