Cameroun: Championnat de vacances - Revoilà la Coupe Top !

Les garçons de 12 ans ont jusqu'au 21 juin pour s'inscrire sur les listes dans les établissements scolaires.

La Coupe Top est de retour deux ans après la dernière édition. En effet, la compétition n'a pas eu lieu en 2020 pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. Cette année donc, selon des explications données aux médias le 9 juin à Douala, ce sera du 21 juin au 1er août 2021. Avec quelques ajustements dus à la pandémie toujours présente : les inscriptions sur les listes ont commencé et se font par le biais des établissements scolaires qui fonctionnent comme des hubs en réalité. Ainsi, 17 établissements, ou sites, ont été retenus à travers le pays. Jusqu'au 21 juin prochain, ils attendent les élèves âgés de 12 ans (nés en 2009 précisément), munis entre autres d'une copie certifiée de leur acte de naissance et d'une photocopie des bulletins de notes des 1er et 2e trimestres de l'année scolaire en cours.

Lesdits sites accueilleront un mini-tournoi pour la phase de présélection dont sortiront 66 joueurs. Entre cette étape et la finale nationale prévue le dimanche 1er août, il ne restera que 28 enfants. Et au terme de la compétition au stade annexe de Bepanda à Douala, on connaitra le Onze entrant qui intègrera l'Ecole de football des Brasseries du Cameroun (Efbc) dans la cité économique.

Tout au long de cette Coupe Top 2021 dénommée « la Coupe des Héros » en référence au championnat d'Afrique des Nations de football (Chan) disputé en début d'année avec notamment un produit de l'Efbc dans les rangs des Lions indomptables, Man-Ykre Dangmo, on aura l'implication d'anciennes gloires du foot camerounais. Déjà, comme parrains de l'édition, on retrouve Rigobert Song Bahanag, Gérémi Sorel Njitap, Pierre Wome Nlend et Daniel Ngom Kome, tous issus de l'Efbc. A leurs côtés, comme l'explique Jean Flaubert Nono, manager général de l'Ecole de football des Brasseries du Cameroun, 28 membres du jury, d'anciens grands noms au niveau national et international, joueurs comme cadres techniques, vont être déployés sur l'étendue du territoire. Des experts choisis pour répondre à la vocation première de l'Efbc, développer les talents, et celle de la Coupe Top : détecter les futurs héros du football camerounais.