Togo: Portrait - Tcheka Malou, un leader avant-gardiste

D'origine togolaise, Tcheka Malou est un jeune trentenaire africain qui a une vision et un abord très inspirants de la vie. Écrivain, entrepreneur social et leader d'opinions, il fait partie de la génération consciente qui veut impulser un nouveau souffle au continent.

Il s'intéresse à des domaines très diversifiés tels que la géopolitique mondiale et africaine, l'art et la culture, le leadership et la motivation, mais aussi le sport et les voyages. Tcheka a une vision très large de la vie et ne se cantonne pas à demeurer dans des sentiers battus.

Son intérêt n'est pas que passif. En effet, lui-même est de façon authentique ce qu'on appelle un multi-potentiel. Il donne de son temps et crée de la valeur dans plusieurs domaines, dont celui très controversé de la politique. Sur un continent en proie à des maux, crimes et violences sur toutes les questions politiques, Tcheka n'a pas peur de prendre ses responsabilités et de donner de la voix sur ses convictions politiques avec un regard averti et sensible qui concerne le climat politique de son pays, le Togo.

Le fait de voir un si jeune homme, sachant, aborder ces questions avec un engagement de cœur qui pousse toute une jeunesse à observer sa part de responsabilité face à la situation politique et sociale actuelle du continent mais aussi ses répercussions sur la qualité de vie et sur l'économie du continent.

De ce qui se dégage de la vision de Tcheka, l'action profitable pour le continent n'est pas tant dans la réaction mais dans le fait qu'une jeunesse pro-active constitue elle-même la première matière brute du continent pour ce qu'elle est et dans son élan entrepreneurial.

Dans son tout premier essai « La compassion - Une puissance humaine », publié aux éditions Maia en 2017, l'écrivain parle de cette valeur humaine qu'il définit comme étant une émotion qui invite à l'action pour un meilleur vivre-ensemble. Un essai qui est une invite à devenir soi dans un monde en pleine mutation.

Au-delà de l'annonce, Tcheka est encore le plus bel exemple de son enseignement. Il vit son identité sans déviation et sans fausse note, ce qui en fait un leader d'opinion et une force pour l'Afrique de demain qui prend naissance dans des énergies telles que la sienne et se dessine dans une génération de jeunes africains visionnaires, décomplexés, avant-gardistes et créatifs.

Son engagement associatif avec « On est ensemble » dont il est le co-fondateur donne à voir l'élan qui porte ce jeune-homme et sa volonté de s'inscrire dans un changement de paradigme par la force de la conscience identitaire qui donne vie au changement dans la matière.

L'homme qu'il est devenu aujourd'hui et que nous mettons à l'honneur a traversé une longue et douloureuse période de quête identitaire, pendant laquelle il a fait une rencontre qui a changé le cours de sa vie : le Christ. Il donne ainsi une autre perception de la chrétienté, qu'il vit avec plus de profondeur, plus d'authenticité, en accord avec les besoins réels de son environnement qu'il comble non pas à coups d'enseignements lourds et faisant peser le joug sur les personnes qui écoutent, mais par l'exemple et la beauté qui colore de belles nuances l'univers qu'il a su créer.