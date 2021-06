Congo-Brazzaville: Maladie cardiovasculaire - L'hypertension artérielle, une serial killeuse

L'hypertension artérielle fait partie de ces maladies qui ne laissent qu'un faible temps de réaction aux malades qu'elle surprend par des complications tels que les accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques, engageant le pronostic vital, en quelques heures.

La pression artérielle normale d'un adulte étant établie à 12/8 cmHg, toute pression artérielle supérieure ou égale à 14/9 cmHg au bout de 3 mesures différées dans le temps est considérée comme hypertension artérielle, sans prendre en compte les variations individuelles liées à l'âge, au sexe et à l'état physiologique.

D'après l'OMS, plus d'1/3 d'adultes dans le monde est concerné par cette maladie qui est à l'origine du décès de 9,4 millions de personnes dans le monde chaque année, dont la concentration majeure reste dans les pays en voie de développement.

Les causes de cette maladie sont diverses. La qualité de l'alimentation, la consommation de matières grasses et graisses saturées, la consommation abusive de sel, de tabac et l'exposition aux produits de tabac, le stress et la sédentarité sont les causes principales et récurrentes de cette maladie.

Engageant le pronostic vital du patient en quelques heures, l'hypertension artérielle est à prendre au sérieux. La nécessité est à la prévention et au dépistage individuel rapide et régulier, dans un centre de santé de proximité, auprès de votre médecin traitant ou même dans la plupart des pharmacies comme on peut l'observer à Brazzaville.

Comme dans toutes les maladies mais d'autant plus dans les maladies vasculaires, ignorer le problème est comme partir perdant, jouer la carte de sa vie. La question est surtout d'amener chaque individu à mettre un point d'honneur à son hygiène de vie. La prévalence mise en avant par l'OMS devrait poser une empreinte indélébile dans chaque esprit. Chaque individu est implicitement invité à améliorer son style de vie.

Les recommandations sont à l'amélioration de la qualité de l'alimentation : éviter la consommation de matières grasses et graisses saturées et privilégier la consommation régulière de fruits et légumes.

En sus, tant que faire se peut, il faut éviter les environnements, les personnes et les situations qui génèrent du stress, arrêter ou limiter la consommation d'alcool et de tabac, et enfin pratiquer une activité physique et sportive chaque jour, pour une durée minimale de trente minutes.

Des petits choix et des petits ajustements quotidiens peuvent créer la différence dans votre qualité de vie et votre quotidien mais aussi rallonger de belles et saines années votre espérance de vie.