Congo-Brazzaville: Université - L'alcool élit domicile dans les mœurs des étudiants

La consommation de l'alcool dans certains établissements de l'enseignement supérieur de l'université Marien-Ngouabi inquiète. Les étudiants délaissent les cours, consacrent beaucoup de temps et passent parfois des journées dans des lieux de breuvage à proximité des écoles.

Pour s'en convaincre, il suffit de faire le tour de certains établissements de la place. Dans un entretien accordé aux Dépêches de Brazzaville, Tsika Mboungou Brongth, secrétaire national de l'Uleeco (union libre des élèves et étudiants du Congo) déplore l'attitude de ces étudiants qui, selon lui, posent des actes qui peuvent porter préjudice à autrui et compromettre leurs cursus.

« Je sollicite l'implication des autorités universitaires et publiques, notamment le ministère en charge de l'Enseignement supérieur de déployer des efforts pour sensibiliser la jeunesse estudiantine aux effets négatifs de l'alcool sur la vie scolaire. L'expérience a démontré que cela entraine souvent l'augmentation de délinquance en milieu universitaire, les échecs sur le plan scolaire, les difficultés financières », a déclaré Tsika Mboungou.

« Si le phénomène persiste et prend de l'ampleur, aujourd'hui, c'est en partie, parce que l'environnement des établissements universitaires est malsain ; on voit ça et là des maquis, une faiblesse dans la prise des décisions par les autorités universitaires », estime un des doyens d'une faculté de l'université Marien- Ngouabi, qui a requis l'anonymat,

Levier de la République, creuset de la nation, cette jeunesse estudiantine perd peu à peu ses repères. Le mal est plus ancien, plus profond, mais moins cerné ; et quand les maux sont divers, il y a trop de coupables pour en désigner un. L'université est victime de sa jeunesse qui, en retour, est victime de son université. Il est donc du devoir de l'administration de veiller au respect du règlement intérieur car aucune personne ne peut prévaloir d'aller à l'encontre de la loi.