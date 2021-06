Maroc: Le Médiateur du Royaume s'entretient avec la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc

Rabat — Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, s'est entretenu, vendredi, avec la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Mme Sylvia Lopez-Ekra.

Lors de cette rencontre, M. Benalilou a présenté à la responsable onusienne un large aperçu sur les missions menées par l'Institution du Médiateur en vue de préserver les droits individuels et collectifs des usagers et d'interagir avec leurs attentes en termes de gouvernance et de qualité des services administratifs, partant du rôle de l'administration en tant que pilier de la réussite du modèle de développement, indique un communiqué de l'Institution.

Il a également évoqué l'importance que l'Institution accorde aux différents indicateurs en lien avec les Objectifs du développement durable, qui garantissent les droits des générations présentes et futures, en termes de transparence, de moralisation et d'environnement.

De son côté, Mme Lopez-Ekra a salué les efforts déployés par le Médiateur du Royaume et par la diplomatie marocaine pour l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution onusienne sur le rôle des ombudsmans et médiateurs dans la promotion et la protection des droits de l'Homme, la bonne gouvernance et la primauté de la loi.

Elle s'est également félicitée du choix de la question de la garantie du droit d'accès des personnes en situation de handicap à l'information et aux services de l'Institution comme domaine de coopération, estimant que ce sujet ainsi que les orientations et champs d'intervention de l'Institution constituent des préludes pour la consolidation de la coopération et la réalisation de résultats tangibles, conformément aux objectifs définis par les organismes des Nations Unies en tant que priorités de la stratégie de coopération avec le Royaume.