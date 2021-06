Angola: L'IGAPE commence la privatisation de l'ENSA-Assurances d'Angola

Luanda — L'Institut pour la gestion des biens et des participations de l'État (IGAPE) a entamé, jeudi, la première phase du processus de privatisation de l'ENSA - Assurances d'Angola, SA, dans le cadre du Programme de privatisation (PROPRIV), a appris l'ANGOP.

Cette première étape du processus porte sur la cession de 51% du capital social de la société, telle qu'autorisée par l'arrêté présidentiel n°81/20, du 5 juin 2020, indique une note de l'IGAPE.

Pour ce programme, l'institution a le soutien de Banque Millennium Atlântico S.A., en partenariat avec Millennium Investment Banking, domaine de banque d'investissement de la Banque Commerciale Portugaise, S.A., en tant que conseillers financiers pour l'exécution de cette première phase.

Le document souligne que l'Institut pour la gestion du patrimoine et des participations de l'État travaille, depuis la phase préliminaire du processus de privatisation, avec ces entités.

« Dans cette première phase, la cession des actions représentatives du capital social de l'ENSA sera réalisée par voie d'appel d'offres limité par qualification préalable, tel qu'établi par arrêté du ministre des Finances, qui approuve également le programme de procédure et le cahier des charges », précise la note.

L'ENSA est la principale entreprise du secteur des assurances en Angola et est présente sur le marché depuis plus de 43 ans. Depuis 2000, dans un marché plus libéralisé et plus concurrentiel, l'entreprise est restée ferme, avec une part de marché de 37% fixée en 2020.

Elle offre une gamme complète de produits et services dans les segments Vie, Non-vie et gestion de fonds de pension, destinée aux clients privés, entreprises et institutions, avec un accent particulier sur sa présence importante auprès des grandes entreprises (publiques et privées).

Dimanche dernier, la société a officiellement lancé un nouveau produit appelé "ENSA Saúde Jovem", lors de la 10e édition de la Foire internationale de Benguela - FIB 2021.

L'ENSA dispose d'une large plate-forme de distribution avec une couverture nationale, étant la seule compagnie d'assurance avec son propre réseau d'agences représentée dans les 18 provinces du pays.