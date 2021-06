Afrique de l'Ouest: Yusupha Njie, le fils du légendaire Biri Biri, attaquant de la Gambie

L,attaquant gambien Yusupha Njie assure qu'il ne ressent aucune pression pour faire comme son légendaire père Biri Biri, mais qu'il s'inspire toujours de lui.

L'attaquant de 27 ans est le fils du grand joueur gambien Alhagi Momodou Njie, dont le surnom était "Biri Biri", et il joue pour Boavista, en première division portugaise.

Alors que les supporters du club espagnol de Séville chantent toujours le nom de Biri Biri, c'est de son fils que les supporters de Boavista parlaient à la fin de la saison, car Njie a marqué les buts qui ont permis au club d'éviter la relégation lors de la dernière journée de la saison portugaise.

"J'ai entendu tellement de choses qui ont été dites comme ton père a fait ceci et cela et tu dois le faire. Pour être honnête, je n'ai aucune pression avec toutes ces comparaisons", a déclaré l'ancien attaquant du Real de Banjul à BBC Sport Africa.

"Mon objectif est de jouer le football que j'aime et d'essayer d'atteindre mes objectifs. Je dois faire ce que j'aime faire et essayer de faire le maximum pour atteindre mes objectifs, mais pas comme si je voulais faire ça à cause de mon père."

"Pour moi, je ne le prends pas comme une grande chose, comme si j'avais besoin de prouver quelque chose ou de faire ce que mon père a fait."

Une année difficile

Les joueurs des clubs espagnols de Séville et Valence ont observé une minute de silence à la mémoire d'Alhaji Momodu Njie - "Biri Biri".

Crédit photo, Getty Images

Légende image,

Biri Biri est décédé dans la capitale sénégalaise Dakar en juillet 2020, à l'âge de 72 ans et Njie admet que l'année a été difficile depuis la mort de son père.

Njie senior a été l'un des premiers joueurs africains à se faire un nom en Europe et a été le premier Gambien à jouer au football au niveau professionnel à l'étranger lorsqu'il a signé pour le club danois B.1901 Nykobing FL en 1972.

Un an plus tard, il quitte le club pour rejoindre le club espagnol de Séville, où il passera cinq saisons.

"C'était très dur, très difficile d'entendre ce genre de nouvelles en perdant quelqu'un qui était si proche de vous, quelqu'un qui représente tellement pour vous", explique un Njie ému.

"C'était très difficile pour moi d'y faire face, mais après tout, c'est la vie et nous devons continuer à avancer.

"J'ai perdu quelqu'un d'important, surtout dans ce football que je pratique, car il était tout pour moi, mon conseiller, mon confident, mais je garde toujours ses mots et sa mémoire avec moi et j'essaie de faire de mon mieux pour le rendre heureux.

"Les gens le voient comme une légende, mais pour moi, je le vois comme un père, comme quelqu'un qui m'inspire, comme quelqu'un qui est là quand j'ai besoin de lui, comme quelqu'un qui est derrière moi et qui me pousse et qui veut me voir gagner.

"C'est mon héros et je suis fier de l'appeler mon père et je vois tout le travail qu'il a fait."

La légende gambienne Biri Biri (à gauche) avec son fils Yusupha Njie.

Maintenir Boavista dans le championnat

L'ancien joueur du Real de Banjul et du FUS Rabat n'a peut-être marqué que cinq fois en 21 matches cette saison, mais deux de ces buts ont été cruciaux pour permettre à son équipe de battre Gil Vincente 2-1 lors de la dernière journée de la saison et d'éviter la relégation.

Son doublé, dont un penalty à la 88e minute, a permis à Boavista d'obtenir les trois points qui garantissent son maintien en Primeira Liga.

"Je suis très heureux d'être celui qui a aidé l'équipe à réaliser (le maintien) cela", dit-il.

"Je pense qu'il est sûr de dire (que j'ai gagné le statut de légende au club) parce que tout le monde y va de son qualificatif, légende, héros toutes ces choses que j'ai entendues.

"Je suis reconnaissant pour cela et cela fait du bien d'aider son équipe dans ce genre de situation. Je suis donc très heureux de faire partie de l'histoire du club.

"Les deux buts étaient vraiment importants pour l'équipe, les fans de Boavista et pour moi personnellement.

"Je suis très heureux d'aider l'équipe à rester dans le championnat après une saison difficile, après tant de luttes, tant de points perdus et à la fin de la saison, nous avons finalement réussi et sommes en mesure de rester dans le championnat."

Njie ajoute que malgré les titres remportés au Maroc avec le FUS Rabat, les émotions de Boavista échappant à la relégation étaient d'un autre niveau.

"C'était un sentiment incroyable et aussi très chargé en émotion. Je n'ai jamais connu ces sentiments depuis que je suis professionnel, même si j'ai gagné quelques trophées comme des championnats et des coupes dans mon ancien club (FUS Rabat) au Maroc, mais ce genre de sentiment, je ne l'ai pas ressenti auparavant", souligne-t-il.

"Il y avait de la pression, de la tension, beaucoup de choses, mais après que nous l'ayons fait, j'ai vu sur le visage de tout le monde le soulagement, le bonheur, la joie, ce que j'ai vu, c'est comme si on leur avait enlevé un poids énorme des épaules".

"Tout le monde disait merci, merci comme si je ne pouvais pas comprendre et je me disais que nous l'avions tous fait. C'est une équipe, j'ai juste fait ce que je devais faire et maintenant c'est nous tous et je pense que tout le monde est heureux dans le club.

"Tout compte fait, c'est une équipe, nous avons tous traversé la saison avec des difficultés, en luttant dans des moments difficiles, mais à la fin, nous étions tous heureux comme une famille.

"Tout le monde est prêt maintenant à profiter des vacances en toute tranquillité d'esprit et en sachant que la saison prochaine nous serons en première division encore pour nous battre et corriger nos erreurs."

Yusupha a rejoint Boavista sur un prêt d'une saison initiale du club marocain FUS Rabat à l'été 2017 avant de signer un contrat permanent de trois ans en 2018, ce qui signifie que son contrat arrive à son terme.

"Dans le football, vous ne savez jamais ce qui va arriver, vous ne connaissez jamais votre prochaine direction, mais ce que je peux dire, c'est que je suis un joueur de Boavista en ce moment et je suis heureux avec eux", insiste-t-il.

"Nous sommes contents mais nous verrons ce que l'avenir nous réserve ; pour l'instant, j'essaie juste de profiter des vacances et de me détendre après la dure saison dont nous sommes sortis."

Le meilleur reste à venir

Le Gambien Yusupha Njie joue pour le club portugais de Boavista.

Le talentueux attaquant a été rappelé dans l'équipe de Gambie pour les matchs amicaux de juin après avoir manqué la campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations réussie des Scorpion

Sa dernière apparition remonte à septembre 2019, lorsque la Gambie s'est inclinée 2-1 en Angola lors du match retour du tour préliminaire des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Bien qu'il n'ait pas joué lors des qualifications, Njie est fier de ce que la Gambie a accompli en se qualifiant pour sa toute première phase finale de Coupe des Nations.

"Depuis l'enfance, nous rêvions tous de nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations et nous avons réussi à le faire", affirme-t-il.

"Je suis pour l'équipe et pour tous les Gambiens, continuons à nous battre et voyons ce que la Coupe d'Afrique des Nations nous apportera".

"C'est toujours une bénédiction de voir le drapeau hissé bien haut, que je sois là ou non. Je suis Gambien et ce sont mes amis qui font ça, c'est comme si j'étais là en train de le faire en même temps. Quand ils l'ont fait, j'étais heureux tout comme eux".

L'attaquant devra se battre pour sa place dans l'équipe compétitive de Tom Saintfiet et Njie dit qu'il savoure le défi de se battre avec des joueurs comme Musa Barrow, Ebrima Colley et Bubacarr Trawally pour une place dans l'équipe.

Pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment - comme le dit le dicton "le meilleur reste à venir" - et cela signifie que nous sommes redoutables", poursuit-il.

" Donc pour moi, je préfère que ce soit comme ça, pour que tout le monde puisse se battre pour jouer dans l'équipe nationale, ça ne doit pas être facile ".

"C'est bon pour moi, Musa Barrow ou n'importe quel joueur qui joue en ce moment. Je suis sûr qu'ils sont heureux de cela (la compétitivité) et qu'ils apprécient que nous puissions pousser le drapeau du pays plus haut et que chaque joueur se batte pour la nation et le droit de jouer.

"Nous devons remercier Dieu d'avoir rendu possible le fait que nous ayons tant de jeunes joueurs en Europe qui jouent dans les meilleurs championnats, ce qui est bon pour le pays, nous pouvons être compétitifs."

