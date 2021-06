Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacrant une large place à l'activité royale, en l'occurrence la cérémonie de présentation du rapport général sur le Modèle de développement (CSMD), présidée par Sa Majesté le Roi, ainsi que le lancement du projet de généralisation de la protection sociale et l'aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne de Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Dans ce 403è numéro, la revue indique ainsi que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, le 25 mai 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission spéciale sur le Modèle de développement (CSMD), notant que le Souverain a reçu à cette occasion en audience M. Chakib Benmoussa, président de cette Commission, qui a présenté au Souverain une copie du rapport.

La revue revient également sur la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes, présidée par SM le Roi, le 14 avril 2021 au Palais Royal de Fès.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s'étendre, dans un second temps, à d'autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens, relève la Revue dans son éditorial.

Le projet de société voulu et conduit par Sa Majesté le Roi est en voie de concrétisation. En présidant, le 25 mai 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de présentation du rapport général de la Commission spéciale sur le Modèle de développement (CSMD), Sa Majesté le Roi donne le coup d'envoi à un énorme chantier économique et social pour conduire la société marocaine vers un avenir prospère, lit-on dans cet éditorial.

Et de poursuivre qu'un mois auparavant, c'est un autre chantier social, non moins important, qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, rappelant que le 14 avril 2021, Sa Majesté le Roi a présidé, au Palais Royal de Fès, la signature de trois conventions-cadres relatives à ce projet social d'envergure, annoncé par le Souverain dans le discours du Trône du 30 juillet 2020, consistant en l'extension de la couverture sociale à tous les Marocains, commençant par la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales, avant d'être étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi.

Pour l'éditorialiste, ces projets confirment l'attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la préservation de la dignité des citoyens et dénote de la fibre sociale et humaniste du Souverain, dont la vision est centrée sur la personne humaine et ses droits inaliénables, ainsi que sur les valeurs de l'équité et de la justice sociale.

L'humanisme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est tourné également vers la solidarité avec le peuple palestinien frère et la défense de sa cause. C'est ainsi que le Souverain a été le premier Chef d'Etat à envoyer une aide humanitaire d'urgence, composée de 40 tonnes de produits alimentaires et de médicaments, au profit de la population palestinienne de Cisjordanie et dans la bande de Gaza, suite aux violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, que le Royaume avait dénoncées dans les termes les plus fermes, souligne l'éditorial.

Dans la rubrique illustrant "La vie dans l'armée", la revue propose un entretien avec le Général de Division Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chef d'Etat-Major des Forces Armées des Émirats Arabes Unis.

Cette rubrique consacre une large place à la réunion de planification finale de l'exercice African Lion 2021, tenue entre les représentants des armées des États-Unis d'Amérique et du Royaume du Maroc au niveau de l'Etat-Major de la Zone Sud à Agadir du 22 au 30 mars 2021, avec des reconnaissances des sites de l'exercice.

Elle se fait également l'écho de la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces armées royales (FAR), qui a bien voulu donner Sa haute approbation pour faire un don royal personnel sous forme d'aides alimentaires au profit des forces armées libanaises et du peuple libanais frère.

La Revue a également braqué son "Zoom" sur la tenue, les 5 et 6 avril 2021 au Collège Royal de l'Enseignement militaire supérieur de Kénitra, d'un Forum sur la question du Sahara marocain, avec au programme trois panels consacrés à "La souveraineté du Royaume sur le Sahara", "Les politiques publiques au Sahara marocain" et "Les dynamiques géopolitiques et sécuritaires", animés par une pléiade d'éminents professeurs et spécialistes de la question.