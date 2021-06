Cote d'Ivoire: Promotion du leadership - Une organisation partage son expertise avec des responsables d'Ong

Alann Le Cam, directeur général de l'organisation Happy coaching, a initié une formation à son cabinet, à Abidjan-Marcory, le jeudi 10 juin, en faveur des responsables d'Ong, gérants de Pme et de leaders communautaires. Ce, pour partager son expérience et savoir-faire sur le leadership.

La formation a porté essentiellement sur le développement et la promotion du leadership. Notamment le marketing et le commerce, la communication, le management, le développement de projets, etc.

À travers la formation, Alann Le Cam a indiqué les axes prioritaires visant à renforcer la capacité et le leadership positif. Il s'agit, entre autres, de l'esprit de bienveillance, l'optimisme et l'inclusion. Il a souligné que la promotion de leadership relève de la compétence. Elle passe par le management, la formation et le business avec toujours la culture de partage, la solidarité et la fraternité, etc.

Selon lui, pour fédérer et mettre les systèmes en place, l'entrepreneur se doit d'impacter positivement son environnement. À travers notamment la prise de décision, la communication et surtout l'estime de soi.

Le leadership passe par le développement et la conception de l'idée, et de l'esprit de créativité. Alann Le Cam a exposé que contrairement en France où il a formé plus de 400 personnes, en Côte d'Ivoire ce sont une cinquantaine de personnes. Un chiffre qu'il envisage d'accroître pour le bonheur et le bien-être de la population.

Créé il y a de cela deux ans, Happy coaching se veut un moyen d'outiller et faire monter en compétence la population en général et en particulier les jeunes sur leur capacité d'entreprendre, de créer et d'animer des communautés engagées pour favoriser l'entraide et le partage d'expériences tout en sensibilisant pour faire évoluer les mentalités.