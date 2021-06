Cote d'Ivoire: Tourisme d'affaires/Yopougon - Siandou Fofana inaugure le premier réceptif hôtelier de la Zone industrielle

Faciliter les déplacements et interventions des hommes d'affaires ou techniciens industriels en court séjour à Abidjan pour des opérations ponctuelles dans la zone industrielle de Yopougon.

C'est essentiellement à cette fin que l'hôtel Astral, maillon de la chaîne hôtelière Hotel and Luxury Kousing (HLH) du groupe Yeshi, a été construit. Ce réceptif trois étoiles, premier du genre dans la zone industrielle, a été inauguré le 3 juin, par le ministre du Tourisme et des Loisirs.

Siandou Fofana voit cette infrastructure comme un outil de travail qui, du reste, vient rehausser l'attractivité de la zone industrielle de Yopougon. Pour lui, « l'infrastructure joint l'utile à l'agréable ».

En effet, a-t-il argumenté, « elle évitera aux hommes d'affaires en mission en Côte d'Ivoire et qui doivent intervenir dans la zone industrielle les nombreux embouteillages auxquels on assiste impuissant, puisqu'ils pourront désormais loger ici tout près de leur zone d'intervention. Cela leur permettra d'être plus efficaces. C'est aussi à cela que doit servir le tourisme d'affaires c'est-à-dire à faire tourner l'économie », s'est félicité le ministre Siandou Fofana.

Le premier responsable du tourisme ivoirien a aussi traduit la reconnaissance du gouvernement au groupe Yeshi dirigé par Beydoun Hussein pour cet investissement qui servira à plus d'un titre. « En réalisant ce complexe, vous contribuez aussi à résoudre la question de l'employabilité des jeunes, mais vous innovez surtout en rejoignant la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire" qui vise à permettre au secteur touristique et hôtelier de contribuer plus fortement au Pib et renforcer la destination Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté.

Beydoun Hussein a profité de l'occasion pour réaffirmer son engagement à contribuer aux côtés du gouvernement à la promotion du tourisme d'affaires et de l'économie en général.